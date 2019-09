Foto: Amazon

Gre za prvenec inženirke kemije Fione Erskine, v katerem strokovnjakinja za razstreliva dr. Jaq Silver odkrije operacijo mednarodnega kemijskega tihotapljenja, zaradi česar postane žrtev groženj, lažnih obtožb in je prisiljena v beg.

Strokovnjakinja s šibkostjo

Protagonistka svojo znanstveno ostroumnost uporabi za oceno nevarnih situacij – naj bodo te izračun vodoravne poti, ki ji pove, kako varno in s kakšno hitrostjo je treba skočiti z roba pečine, ali kako najti najvarnejši del skalne stene za spust z vrvjo glede na opazovanje sprememb rastlinstva, ki jih povzročijo nihanja pH-vrednosti prsti.

Omeniti velja še, da so šibkost te strokovnjakinje atletski moški, ki znajo peti, sama pa jih lahko nasmeje do solz. Za določene osebe so izvor in ozadje le na ravni namiga namesto podani, kar roman dodatno zaplete. Na primer, pravo ime dr. Silver je da Silva in prihaja iz Portugalske, kar pojasni njen notranji dialog, ki je v portugalščini, a tega bralec ne izve dobršen del romana.

Doktoričina torba kot metafora za ta roman

Aurora Walshe, urednica in avtorica člankov za strokovno revijo Chemistry World, je zgodbo označila za razburljivo, s hitrim potekom, a je po njenem mnenju na trenutke pretirano zapletena. Dober primer metafore za to knjigo je doktoričina torba: pisateljica navede 45 predmetov, ki jih najdemo v nahrbtniku inženirke, med njimi kljunasto merilo, brusilni papir, zložljivega zmaja, katapult, prvo pomoč in vrečke vroče čokolade. Roman je podobno poln spletk, ki nas vodijo iz kraja v kraj, a je včasih težko slediti vsem ... sledem in osebam z njihovimi raznimi motivacijami in preteklostmi.

Avtorica romana Fiona Erskine. Foto: thechemicaldetective.blog/Gary Walsh

Walshevi, ki ima doktorat iz kemije urana, pa so najbolj všeč znanstveni vidiki v knjigi: "Osvežujoče je naleteti na opise kemije, ki se gladko prepletajo s pripovedjo. In ko sem se poglobila v zgodbo, me je ta pritegnila, navijala sem za Jaq. Na kratko – roman je kriminalka, polna akcije, z močno in iznajdljivo protagonistko. Zgodba je zabavna in napeta ter mi je ponudila veliko piflarskih trenutkov, v romanu sta racionalno razmišljanje in poznavanje kemije rešila dan."

Roman je izšel pri londonski založbi Oneworld.