V 18 poetičnih kavarnah po Sloveniji je 1. oktobra račun mogoče poravnati z verzi. Foto: Promocijsko gradivo

"Mogoče smo pozabili, kar ptice niso, da je petje namenjeno proslavljanju sveta. Poezija zato proslavlja življenje in krepi njegovo lepoto. Človeku v nas daje hrabrost, širi meje njegove zavesti in ojača notranjo melodijo. Ko s kavo pozdravimo dan, pozdravimo sonce, pozdravimo pesem v nas," akcijo spremlja Glorjana Veber, ki goste spodbuja v ljubljanski kavarni Lokus.

18 poetičnih kavarn Seznam lokalov lahko najdete tukaj.

Feri Lainšček, ki je v spodbudo gostom v mariborskem lokalu e-Kafe, pa je o pobudi dejal: "Veselim se pesniške knjige, ki jo bomo skupaj napisali 1. oktobra. Združilo nas bo iskanje občutkov lepega, spraševanje o smislu, želja po ohranjanju upanja in gotovo še marsikaj. Prepričan sem namreč, da človek v resnici pesniško prebiva na tem svetu in trenutki, ko zmore to tudi izraziti, se mi zdijo še posebej dragoceni."

Glorjana Veber in Feri Lainšček gostom pomagata prebuditi navdih, prebiti led in na papir izvabiti verze in pesmi, ki spodbujajo in opogumljajo. Foto: Peter Giodani

Družno ustvarjena knjižica pesmi

Iz ustvarjenih pesmi bo namreč nato nastala knjižica za vse, ki potrebujejo spodbudo v težkih trenutkih, najprej zlasti predstavnikom Združenja bolnikov z limfomom in levkemijo, bolnikom in njihovim svojcem.

"S svojimi stihi in mislimi bodo v izbranih pesniških kavarnah bodrili k smelim korakom v življenje tiste, ki so se kot oni sami znašli na življenjski prelomnici," so sporočili iz podjetja Julius Meinl, ki je pobudnik in organizator akcije.