Margaret Atwood je v nedavnem intervjuju za The New York Times poudarila, da je k pisanju nadaljevanja ni napeljal uspeh televizijske ekranizacije romana iz leta 1985. Bolj jo je zanimalo vprašanje, "kako totalitarizmi razpadejo". Foto: AP

Na stotine ameriških bralcev je nepričakovano zgodaj v roke dobilo izvod romana The Testaments, ki je bil, ironično, pod enim najstrožjih embargov, kar jih je založniški svet videl od romanov JK Rowling ali Dana Browna.

Celo žirija, ki je roman ta teden uvrstila med finaliste za nagrado booker, je bila posvarjena, da jih čaka sodni pregon, če se njihovi recenzentski izvodi knjige znajdejo v javnosti. Po drugi strani pa so Amazonovi kupci že od torka, torej teden dni pred izdajo, na Twitterju objavljali svoje fotografije nove knjige.

Po neuradnih podatkih je bilo predčasno razposlanih približno 800 izvodov knjige, vsi v ZDA. Založnik Penguin Random House je že razčistil, da je šlo za "napako pri prodajalcu", pri Amazonu pa so se izgovorili na tehnično napako v sistemu.

Kljub kršitvi embarga je založba sklenila z izidom počakati do načrtovanega datuma. "Zavedamo se, da so bralci potrpežljivo čakali na nadaljevanje romana, nekateri tudi trideset let ... Da bi zagotovili, da bodo bralci po vsem svetu knjigo dobili na isti dan, globalni datum izdaje ostaja 10. september."

Margaret Atwood je pred izidom romana podala eno samo skopo izjavo za javnost: "Dragi bralci: Vse, kar ste me kdaj vprašali o Gileadu in tem, kako deluje, je bilo navdih za to knjigo. No, skoraj vse! Drugi vir navdiha je bil svet, v katerem živimo." Foto: AP

Kdo bo kaznoval veliki Amazon?

Napaka je ujezila tudi manjše neodvisne knjigarne, ki so se na družbenih omrežjih pritožile nad odsotnostjo kakršnih koli sankcij za Amazon. Iz izkušenj so lahko povedali, da je neodvisna knjigarna, kadar prekrši embargo, "kaznovana" tako, da jim naslednjo pomembno izdajo dostavijo z zamudo in jih s tem prikrajšajo za naval kupcev, ki hočejo določeno knjigo kupiti prvi dan.

Rachel Cass, ki vodi knjigarno Harvard v Massachusettsu, je za Publishers Weekly pojasnila: "Zaradi tega ostali izpademo slabo. Ne gre samo za eno knjigo. Kupci bodo na spletu videli, da so ljudje, ki so naročili pri Amazonu, knjigo že dobili. Prišli bodo v našo knjigarno in ugotovili, da romana še nimamo. Ne bodo vedeli za embargo in jim tudi ne bo mar – vidijo samo to, da jim Amazon lahko priskrbi knjigo, mi pa ne. Naslednjič jih morda ne bo več k nam."

Teta Lydia dobi svojo zgodbo

Če upoštevamo samo "legitimno" objavljene informacije o knjigi, za zdaj vemo le, da The Testaments pripoveduje o "prepletenih usodah" Odfrede (protagonistke in pripovedovalke Dekline zgodbe), dveh mladih žensk Daisy in Agnes ter avtoritarne figure "tete" Lydie. V odlomku, ki ga je objavil časnik The Guardian, Lydia izjavi (v prostem prevodu): "V preteklosti sem zakopala ogromno okostnjakov, zdaj me ima, da bi jih spet izgrebla – pa čeprav samo v tvojo vednost, moj neznani bralec."

"Odfreda je svoje povedala"

O tem, kako je po več kot tridesetih letih spet pristopila k likom Dekline zgodbe, je Atwood za The New York Times povedala: "Ljudje so moledovali za nadaljevanje pripovedi Odfreda, česar pa ne bi mogla narediti. Na Empire State Building lahko z golimi rokami splezaš enkrat samkrat. Če poskusiš to ponoviti, boš padel v smrt. Že v prvo je bilo zelo malo verjetno, da mi bo to uspelo speljati. A glas se je pojavil. Odfreda je povedala svoje. Zdaj se ne da njenemu glasu dodati ničesar več."



Ena od dveh mladih punc, ki se v The Testaments pojavita kot nova lika, ima "meglen spomin, da teka skozi gozd in se z nekom drži za roke". Pripoveduje nam tudi o vsakdanjih podrobnostih svojega življenja v režimu, kjer si morajo dekleta "zakrivati roke, zakrivati lase, že pred petim letom nositi krila, ki segajo čez kolena, po petem letu pa do gležnjev, kajti potrebe moških so grozna stvar in te potrebe je treba krotiti".

Zdaj imamo literarno in televizijsko nadaljevanje – kako podobni si bosta?

Minulo sredo smo izvedeli še, da bosta ponudnik pretočnih vsebin Hulu in MGM skupaj pripravila adaptacijo romana The Testaments. The Time poroča še, da se Bruce Miller, urednik Hulujeve serije Deklina zgodba, trenutno pogaja o tem, kako in če novi roman preplesti s serijo, ki je zdaj že v svoji tretji sezoni.

Zgodovina je polna ljudi, za katerimi ni nobenega sledu

Na vprašanje, kaj se je po koncu prvega romana zgodilo z Odfreda, kanadska pisateljica še vedno noče odgovoriti: "Nočem biti preveč specifična, ker na ta način samo usmerjaš bralca, jaz pa bi raje videla, da bi razmišljali sami. Ko me vprašajo, kaj se je zgodilo z Odfreda, jim rečem: To se lahko sami odločite. Zgodovina je polna ljudi, ki so izginili brez vsakega sledu. Kakšen konec bi si želeli zanjo?"