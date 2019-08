Priznani pisatelj se je rodil leta 1913 v Trstu. Foto: BoBo

Pogovor z njim bo vodil urednik Zdravko Duša, sodeloval pa bo tudi Peter Kovačič Peršin, eden najožjih Pahorjevih sodelavcev pri reviji Zaliv.

Z romanom Nekropola je zaslovel po vsej Evropi

Njegovo najbolj znano delo je roman Nekropola iz leta 1967, v kateri opisuje taboriščno izkušnjo med drugo svetovno vojno v taborišču Natzweiler-Struthof in s katero je zaslovel tudi po Evropi. Večkrat je poudaril, da so ga v tujini prepoznali prej kot doma. Roman je bil preveden v francoščino, nato pa še v številne druge jezike. Tudi njegova druga dela so priznana prek meja in velja za enega najbolje prodajanih slovenskih avtorjev v tujini.

Za svoja literarna dela je prejel vrsto nagrad in časti, med njimi Prešernovo nagrado (1992), srebrni častni znak RS (2000) in francoski red legije časti (2007). Ob 102. rojstnem dnevu je prejel častni naziv kulturni ambasador RS. Večkrat se ga omenja kot kandidata za Nobelovo nagrado za litearturo.



Opozarja na nevarnosti totalitarnih režimov

Njegovo življenje je bilo prežeto z zgodovino totalitarizmov, katerih žrtev je bil, zato vseskozi opozarja na nevarnosti totalitarnih režimov, in na nujnost samozavestne, pokončne drže v najširšem pomenu besede. Pravi, da ta lahko temelji le na dobrem poznavanju zgodovine in lastne identitete.

Zagovarja nacionalno samozavest in je zaprisežen borec za pravice ogroženih jezikov in pripadnikov ogroženih kultur. Poudarja, kako nujna je nacionalna zavest nujna za preživetje Slovencev v Italiji ter človeka in človeštva v svetu.

Doktoriral s tezo o Edvardu Kocbeku

Študiral je italijansko književnost na padovanski univerzi in kasneje na istem mestu doktoriral na temo Edvarda Kocbeka. Poročen je bil z Radoslavo Premrl, od leta 1952 do njene smrti leta 2009. O njej je napisal knjigo, osnovano kot zbirko dnevniških zapisov, z naslovom Knjiga o Radi.

V zadnjih letih s svojimi razmišljanji nagovarja mladino in jih poziva k aktivnemu udejstvovanju, ki naj bo osnovano na znanju, poglabljanju in študiju zgodovine, prava in diplomacije, zato da bo svet lahko doživel resnično spremembo.



Radiotelevizija Slovenija je posnela dokumentarni film o njegovem življenju Trmasti spomin, ki si ga lahko ogledate spodaj. V filmu govorijo Marta Verginella, Jože Pirjevec, Claudio Magris, Antonie Spire, Paolo Rumiz in Miran Košuta.