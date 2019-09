Foto: Andrej Kek

Pred Moderno galerijo so tako svoja prozna besedila brali trije tuji avtorji, in sicer Mohamad Abdul Al Munem, Petar Andonovski ter Ivana Šojat.

Pri tem je Al Munem bral svoj krajši tekst Meje resnice, Andonovski je predstavil odlomek iz svojega romana Telo, v katerem je treba živeti, Ivana Šojat pa je občinstvo seznanila s krajšim izsekom iz svojega romana Ezan. Ob zaključku branja je moderator Toni Cahunek avtorje v oziru na tematiko letošnjega festivala spodbujal h govorjenju o lastni pisavi, predvsem kako je povezana z avtobiografskimi elementi.

Foto: Andrej Kek

Al Munem je ob tem v pogovoru izrazil, da se sam počuti bolj kot skromen učenec kot nekdo v pisavi velikega avtorja, ki je bog, ki ustvarja čudovite zgodbe z vsakim posameznikom, ki živi. Andonovski je poudarjal, da ne verjame v čisto avtobiografijo ali čisto fikcijo, Ivana Šojat pa je glede svojega ustvarjalnega procesa razpravljala v okviru vživljanja v situacije in čustvena stanja, skozi katere gredo njeni protagonisti.

Zadnji dan gostovanja Vilenice v Ljubljani se je sklenil na Švicariji, odlomke iz svojih del so brali Jasmin B. Frelih, Jonas Lüscher, Nataša Kramberger, Amanda Mihalopulu ter lavreat letošnjega festivala Dragan Velikić. Večer je povezoval Igor Velše, Klarisa Jovanović in Igor Bezget pa sta poskrbela za glasbeno spremljavo, zvenečo v ritmih ljudske poezije. Med drugim smo imeli tako priložnost slišati pesmi iz grške in srbske zakladnice ljudskih melodij. Večer se je nato zaključil ob prijetnem druženju z avtorji, ki sodelujejo na letošnjem festivalu.