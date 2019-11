Urednik Aleš Šteger in direktor Mitja Čander sta namreč postala del same vsebine, in sicer na satiričen način. Literatka pa zahteva od Čandra tudi javno opravičilo. Kot pravi, je namreč dovolila 20 izvodov za promocijo, kakor je zapisano v pogodbi, in tako ne drži, kot je Čander javno dejal, da je bila proti recenzijskim izvodom.

Spor ob izidu biografije Svetlane Makarovič

"Že od vsega začetka sem bila popolnoma nezainteresirana za to knjigo," pravi Svetlana Makarovič. Pristala je na knjigo debat s Svetlano Slapšak, pridružila sta se Erik Valenčič in Matej Šurc. Slapšakova in Valenčič naposled nista soavtorja.

"Ne vem, mogoče je bil kakšen nesporazum pri njihovi elektronski pošti, jaz nimam računalnika in mene ne zanima, kaj je kdo rekel čez koga," je za Televizijo Slovenija dejala Svetlana Makarovič. "Svetlana me je zelo prepričevala, naj bi to knjigo vendarle napisali, medtem ko je pa urednik Šteger zagrozil s tožbo," je še povedala.

"Šteger ni računal s tem, da sem jaz že 30 let dosti uveljavljen satirik, in da so v tej knjigi tudi satirični elementi, ki jih zastopa maček Kotik," je nadaljevala in dodala, da je urednik zahteval, da mačka ni v knjigi. "Maček je reagiral po mačje, po svoje," je še dodala pisateljica.

"Ne jaz ne Beletrina nismo nikoli cenzurirali niti stavka," poudarja Aleš Šteger.

Svetlana Makarovič omenja še, da je Šteger na koncu napisal svoj uredniški dodatek. "Jaz pravim iztrebek, ki naj bi bil satiričen in ki je poln obrekovanja. Mislim, da se tega ne dela in da je to kršitev avtorske pogodbe. V najini knjigi pa nima ta tekst kaj iskati, tem bolj, ker je slabo napisan, kajti satirik pa Aleš Šteger ne zna biti," pravi pisateljica.

Šteger pisateljičin satirični vložek komentira z besedami, da oba avtorja ne soglašata z uporabo satire, s katero sama dva "tako bohotno opletata v lastnem delu" in katere tarča je tudi on sam. "Torej ne soglašata s tem, da se potem ta ista metoda uporabi zopet pri njiju. Določene avtorice in avtorji potrebujejo škandale, da opozorijo na izid svojih del," še pravi Šteger.

Knjigo, ki predstavlja manj znano stran sicer dobro poznane ustvarjalke od njenega otroštva do danes, so konec preteklega tedna predstavili v Mini teatru. Foto: BoBo

"Beletrina me vedno snubi, seveda, ker voha denar, moje knjige se dobro prodajajo in zato je bilo Beletrini veliko do tega," pravi Svetlana Makarovič. Zato bo ostala zvesta Mladinski knjigi, kjer, tako Makarovičeva, "ne delajo s svojimi avtorji kot strankami".