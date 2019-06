S književnimi ustvarjalci se bodo vsak večer družili tudi glasbeniki. Foto: ŠKUC

Dogodek odpirata predstavitev prevajalske delavnice slovenske in v nemščini pisane švicarske poezije ter koncert Katje Šulc in Roberta Jukiča. Prvi večer se bodo predstavili švicarski in slovenski pesniki Carlo Spiller, Muanis Sinanović, Nataša Velikonja, Nina Dragičević, Ralph Tharayil in Venus Electra Ryter, ki bodo sodelovali pri medsebojnem prevajanju pesmi v jezike, v katerih pišejo.

Otroci in mladostniki bodo vsako popoldne na svoj račun prišli s spremljevalnim programom O'živela knjiga. Foto: Škuc

Ustvarjalci bodo besedo in zvok pred Škucem prepletali do 14. junija. V tem času se bo v Ljubljani ustavilo še nekaj gostov iz tujine. Med drugim prihajajo pesnik Karlis Verdinš iz Latvije in prozaist Mathieu Lindon iz Francije ter Anna Mattsson iz Švedske. Slovensko pisavo pa bodo zastopali Maja Miloševič, Luna Jurančič Šribar, Nežka Struc in Denis Škofič.

S književnimi ustvarjalci se bodo vsak večer družili tudi glasbeniki. Na uvodni večer bo mogoče prisluhniti Katji Šulc in Robertu Jukiču, v prihodnjih dneh pa še Domnu Sloviniču, Ani Vipotnik in Igorju Leonardiju, Zvezdani Novaković, Tadeju Vesenjaku, Janisu Ozolinšu in Rok Zalokar triu, za konec pa bosta nastopila duo Pazi oštar pas in Francesco Toninelli.

Glasbeno-pesniško dogajanje na odru bo v Galeriji Škuc pospremila razstava Mavrični spekter, na kateri bodo na ogled ilustracije Alenke Spacal, Maje Kastelic in Andreja Brumna Čopa.

Otrokom in mladostnikom bo vsako popoldne namenjen spremljevalni program O'živela knjiga. Uživali bodo lahko v gledaliških in lutkovnih predstavah ter pripovedovanju zgodb.

Svojo ustvarjalnost pa bodo raziskovali tudi na delavnicah stripa, kreativnega pisanja, animacije, eksperimentalnega plakata, ilustracije, plesa in fotografije.