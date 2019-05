Nagrajenci bodo prejeli tudi 5.000 evrov denarne nagrade. Foto: ARS

Evropska unija z nagrado opozarja na bogastvo sodobne evropske književnosti ter pestro kulturno in jezikovno dediščino v Evropi.

Letošnje dobitnice nagrade so Laura Fredenthaler iz Avstrije, Piia Leino s Finske, Sophie Daull iz Francije, Marta Dzido s Poljske, Tatiana Tibuleac iz Romunije, Reka Man-Varhegyi z Madžarske, Daina Opolskaite iz Litve, Melissa Harrison iz Velike Britanije, Halya Shyyan iz Ukrajine, Jan Carson z Irske in slovaška avtorica Ivana Dobrakovova.

Med prejemniki priznanja pa so gruzijski avtor Beqa Adamashvili, Nikos Chryssos iz Grčije in Giovanni Dozzini iz Italije.

Nagrade bodo podelili 2. oktobra v Bruslju, s priznanjem pa prejmejo nagrajenci tudi 5.000 evrov denarne nagrade, so sporočili s predstavništva Evropske komisije v Sloveniji.

Evropsko nagrado za književnost podeljujejo od leta 2009. Namenjena je neuveljavljenim avtorjem iz držav, ki sodelujejo v programu Ustvarjalna Evropa, iz katerega se nagrada tudi financira. Nacionalne žirije, ki jih sestavljajo založniki, knjigarnarji, avtorji in kritiki, izberejo zmagovalce iz vsake od sodelujočih držav.

Nagrado EU-ja za književnost je doslej prejelo 108 avtorjev iz 41 držav. Med temi so tudi trije slovenski avtorji. Nataša Kramberger jo je leta 2010 prejela za roman v zgodbah Nebesa v robidah, Gabrijela Babnik leta 2013 za roman Sušna doba in Jasmin B. Frelih leta 2016 za roman Na/pol.