Izhodišče 22. izvedbe, ki bo trajala do nedelje, je v Kamniku in Novi Gorici, v tem času pa bo karavana Ane Desetnice za dan ali več dni in z lokalno izbranim programom obiskala še Ankaran, Šoštanj, Ljubljano, Krško, Novo mesto, Sežano, Celje, Škofjo Loko in Ilirsko Bistrico. Organizatorji pa sporočajo, da se poulična karavana letos v Mariboru ne bo ustavila, ker tamkajšnji organizatorji "niso našli skupne besede z mestnimi odločevalci glede prenovljenega koncepta Ane Desetnice na Lentu".

Na ogled bo med drugim spektakel Ikar britanske plesne skupine Southpaw Dance Collective. Foto: Ana Desetnica Facebook

Dnevne sobe v Ljubljani, Novi Gorici in Novem mestu

Letošnji festival prihaja v slovenska mesta s poslanico Od ljudi za ljudi, ki si jo je sposodil pri pesmi Murata in Josea), s katero želi tudi vsebinsko osmisliti svoj letošnji poskus udomačitve javnega prostora v sklopu festivalskega koncepta Dnevna soba, ki ga od leta 2017 razvija v Ljubljani. Ana Desetnica bo v prestolnici gostovala tudi najdlje, in sicer od srede do sobote.

Ana Desetnica 2019 Natančen program si lahko pogledate tukaj.

S stoli, naslonjači, mizicami in drugimi kosi pohištva bodo domačni kotički ponovno naselili Slovensko cesto, obiskali pa jih bodo pripovedovalci, pesniki, glasbeniki in ljubitelji klepeta, prav tako so k soustvarjanju vzdušja vabljeni obiskovalci. V Dnevni sobi bo Ana Desetnica gostila tri umetniške razstave v pop-up galerijah na avtobusnih postajah. Dogajanja v dnevnih sobah se bodo lahko udeležili še udeleženci festivala v Novi Gorici in Novem mestu.

Pri letošnji izvedbi Ane Desetnice sodelujejo umetniki iz 11 držav. Foto: Ana Desetnica Facebook

Znova mednarodni natečaj

V Ljubljani bo že tretje leto zapored potekal tudi natečaj za najboljšo predstavo mednarodnih uličnih ustvarjalcev. Prejemnika nagrade odličnosti urbANA ljubljANA 2019 bo izbrala mednarodna strokovna žirija v sodelovanju s predstavnikom občinstva. V prestolnici bo štiridnevno festivalsko dogajanje zagnala predstava Oni Ade Kogovšek v izvedbi plesalcev Kazine, v več mestih pa bo z neba nizko padel visokoleteči spektakel Ikar britanske plesne skupine Southpaw Dance Collective.

Poleg tega se bo ponekod na vzmeteh odvila romantična zgodba nizozemskega kolektiva Springtime, spet drugod pa si bo španska cirkuška skupina Vaiven gibčno dala opravka okoli nenavadne konstrukcije. Za red in mir bosta poskrbeli izkušeni španski Policajki, napovedujejo v Gledališču Ane Monro.

Svojo avtorsko kreacijo pa bodo v javnem prostoru predstavili tudi mladi, ki so v Ljubljani sodelovali na 12-dnevni mednarodni interdisciplinarni raziskovalni delavnici izPOSTAVI se V javni PROSTOR 2.