Polunin je letos marca v Ljubljani nastopil tri zaporedne večere. Zanimanje za vstopnice je bilo namreč med slovenskim občinstvom tako veliko, da so se dogovorili za dve dodatni predstavi in tudi ti zelo hitro razprodali. Foto: Izidor Farič

Polunin je pred kratkim v pogovoru povedal, da ni pričakoval, da bo kadar koli plesal vlogo Romea. Koreografijo Johana Kobborga bo Polunin odplesal z Alino Cojocaru v vlogi Julije.

Ples za ponovno združitev družine

Polunin se je leta 1989 rodil v Ukrajini. Najprej je treniral gimnastiko, potem pa se je z vso strastjo posvetil baletu. Pri Koreografskem inštitutu v Kijevu so nemudoma prepoznali njegov izjemni talent. Da bi mu družina lahko omogočila nadaljnjo baletno izobrazbo, sta tako njegova babica kot oče odšla na delo v tujino. Starša sta se kasneje ločila, kar naj bi Polunina zelo prizadelo, saj je vedno sanjal, da bo, ko bo zaslovel, njegova družina spet združena in premožna.

Sergei Polunin, "Take Me to Church" by Hozier, Directed by David LaChapelle

Urbani upornik

Pri 13 letih se je preselil v London in se vpisal na šolo Kraljevega baleta, kjer je z 19 leti postal najmlajši glavni plesalec v zgodovini institucije. Po dveh letih na tem položaju je dal odpoved, umaknil se je iz sveta slave, skoraj na rob samouničenja, njegov talent mu je postajal bolj v breme kot darilo. Postal je urbani upornik in začel spreminjati pojem baleta, kot ga poznamo.

YouTube uspešnica in dokumentarni film

Izven plesnih krogov je Polunin znan predvsem po plesu v glasbenem videu pesmi Take Me to Church irskega izvajalca Hozierja, nastopil pa je tudi v filmih Umor na Orient Ekspresu (2017) in Rdeči vrabec (2018). O njem je nastal tudi dokumentarni film Baletni plesalec, Sergej Polunin (2016) v režiji Stevena Cantorja.