Tema in morbidnost, s katerima se ukvarja Tolstoj, sta odlični izhodišči za gledališko raziskovanje. Foto: SNG Drama Ljubljana/Mirjana Janković

Mednarodni festival, ki je letos prvič pripeljal v Ljubljano izključno tuje gostujoče uprizoritve, s programskim poudarkom na hrvaški gledališki ustvarjalnosti in številnimi spremljevalnimi prireditvami, je spremljalo več kot 2500 obiskovalcev.

Tolstoja so zanimali ljudje na robu družbe

Dramsko besedilo Moč teme je nastalo na podlagi resničnega dogodka, ki se je zgodil v Rusiji okoli leta 1855, ko je Lev Nikolajevič Tolstoj začenjal s pisanjem svoje drame. Na primeru nekega moža, ki se je zaradi svoje lahkomiselnosti zapletel v nerazrešljiv klobčič zločina, slabe vesti ter strahu pred kaznijo, Tolstoj raziskuje trdoživost zla v družbi, ki ima tudi strahovito moč nad posameznikom, so zapisali v SNG Drama Ljubljana.

Festival je 25. maja odprla uprizoritev Michelangelo po drami Miroslava Krleže Michelangelo Buonarroti in v režiji Sebastijana Horvata. Nastala je v koprodukciji Dubrovniških poletnih iger in Hrvaškega narodnega gledališča Ivana pl. Zajca na Reki. Sklepna predstava je bila festivalska predpremiera avtorskega projekta po izbranih delih Rudija Šeliga Izobčenke v režiji Mirjane Medojević.



Po predstavah je vsak večer na ploščadi pred Dramo potekal pogovor z ustvarjalci uprizoritev. Festivalski program so dopolnjevali poljudnostrokovni gledališki dialogi in pogovori na festivalskem vrtu Drama Kavarne ter že tradicionalna uvodni in sklepni koncert.