Kot je zapisala strokovna komisija za podelitev Borštnikovega prstana, jo odlikujejo igralska predanost, vrhunskost in unikatnost. Foto: Luka Kaše/arhiv SMG

Nadeli ji ga bodo na sklepni slovesnosti 54. Festivala Borštnikovo srečanje, ki bo v Mariboru potekalo od 14. do 27. oktobra.

V Ujetnikih svobode. Foto: SMG

Gledališka in filmska igralka Marinka Štern se je rodila 19. maja 1947 na Jezerskem. Leta 1975 je diplomirala na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT) v Ljubljani in se zaposlila v Slovenskem mladinskem gledališču. Občasno je ustvarjala tudi v drugih slovenskih institucionalnih in neinstitucionalnih gledališčih – med drugim v Pekarni, EG Glej, Koreodrami, PG Kranj, Café teater, Bunkerju in MG Ptuj –, nastopila pa je tudi v televizijskih in radijskih produkcijah.

Po končanem študiju se je igralka zaposlila v Slovenskem mladinskem gledališču. Foto: Festival Tinta

V SMG-ju je ustvarila več kot 80 vlog, med katerimi je marsikatera zaradi njene igralske prezence ostala nepozabna. V sedemdesetih letih je upodobila predvsem več likov, namenjenih otroškemu in mladinskemu občinstvu, osemdeseta leta pa sta njeno delo med drugim zaznamovali še danes kultni predstavi Ljubiše Ristića Peržani in Missa in a minor. Omeniti velja še Ujetnike svobode, Šeherezado, Odiseja in sina ali Svet in dom, Susn, Nalogo, Fragile!, Eno in drugo, Zločin in kazen.

Igralka je sodelovala z najvidnejšimi režiserji slovenskega prostora, kot so Dušan Jovanović, Janez Pipan, Vito Taufer, Matjaž Pograjc, Eduard Miler, Tomaž Pandur, Tomi Janežič, Diego de Brea, Jernej Lorenci in Matjaž Farič.

Igralka, ki povezuje nepovezljivo

Kot je zapisala strokovna komisija za podelitev Borštnikovega prstana, je Marinka Štern "suverena igralka, ki je vedno pripravljena iz neznanega narediti znano, povezati nepovezljivo, predvsem pa z natančno igralsko prezenco začarati in včasih kar uročiti gledalke in gledalce".

Festival Borštnikovo srečanje se bo začel z mednarodno konferenco o razvoju novih občinstev Prečiti meje, s katero letos nadgrajujeta lani uvedena nova programska sklopa Mlado in Študentsko gledališče. Jedro festivala ostaja izbor uprizoritev pretekle gledališke sezone v Sloveniji, ki se potegujejo za festivalske nagrade.

V predstavi Zločin in kazen. Foto: Žiga Koritnik/ arhiv SMG

Selektor tekmovalnega programa Matjaž Zupančič je izbral 12 naslovov. Skupno bo v 14 dneh po napovedih umetniškega direktorja Aleša Novaka na ogled 42 gledaliških uprizoritev, kar predstavlja enega največjih festivalskih obsegov doslej.

Več sledi.