Predstava Nebojše Popa Tasića v režiji in koreografiji Sebastjana Stariča se ukvarja z raziskavo prostora igre kot vedno želenega, a nikoli doseženega prostora svobode. Polje raziskovanja so torej prisila k igranju in mehanizmi te prisile. Blaznost igre je rojstvo glasbe iz tragedije besede, je zapisano v katalogu letošnjih Čufarjevih dni.

Tudi prejemnik Čufarjeve plakete za najboljšo moško vlogo izhaja iz te uprizoritve. Ovenčali so Anžeta Zupanca, ki je v predstavi odigral več vlog.

Prizor iz kabareta Blaznost igre. Foto: KUD Franc Kotar Trzin

Plaketo za najboljšo žensko vlogo je prejela Branka Guštin za vlogo Tone v predstavi Kraške intrige, ki so je uprizorili igralci Kulturnega in razvojnega društva Brce iz Gabrovice pri Komnu. Posebno priznanje je prejel tudi celoten ženski ansambel v Kraških intrigah.

Občinstvo je za najboljšo predstavo festivala izbralo komedijo domačega Gledališča Toneta Čufarja Jesenice Za zmeraj!. Romantično komedijo s songi in bendom v živo je režiral Gaber K. Trseglav, avtorja pa sta Gregor Čušin in Nataša V. Trseglav. Za zmeraj! je bila ob Kraških intrigah in Blaznosti igre nominirana tudi za Čufarjevo plaketo za najboljšo predstavo.

Na letošnjih Čufarjevih dnevih se je od 14. novembra zvrstilo 11 predstav. Foto: Čufarjevi dnevi

Nova gaz ali nagrada za mlade ustvarjalce

Na festivalu ljubiteljskih gledališč so podelili tudi nagrado za mlade ustvarjalce nova gaz, ki jo podeljujejo od leta 2017. Strokovno žirijo, ki ji predseduje diplomantka dramaturgije in scenskih umetnosti Kaja Novosel, sestavljata pa še igralca in režiserja David Ahačič in Katja Stušek, je letos med štirimi mladinskimi tekmovalnimi predstavami najbolj prepričala Linhartova komedija Ta veseli dan ali Matiček se ženi v izvedbi Loškega odra Škofja Loka in režiji Blaža Veharja.

Bohotna raznolikost predstav in gledaliških pristopov

Letošnje Čufarjeve dneve je najbolj zaznamovala raznolikost predstav in gledaliških pristopov. Dobitnike Čufarjevih plaket je izbrala strokovna žirija, ki ji je predsedoval igralec Bojan Maroševič, člana pa sta bila še igralka in animatorka Ana Rutar ter moderator in novinar Janez Dolinar. Žirija je izbirala med šestimi tekmovalnimi predstavami, ki jih je na festival uvrstil selektor Iztok Valič.

Festival je po šestih tekmovalnih odraslih in štirih mladinskih predstavah nocoj sklenila nova premiera domačega gledališča Vozi, Miško!, ki jo je Gregor Čušin priredil po scenariju Dušana Kovačevića za film Ko to tamo peva.