Violinistko igra Barbara Cerar, njen oče je Uroš Fürst. Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana

Slavnostna podelitev nagrad je bila v torek v Hrvaškem narodnem gledališču v Splitu.

Sodobna dramska opera o violinistki

Besedilo za Deklico s strunami so po Andersenovi pravljici Deklica z vžigalicami ustvarili Marjan Nečak, Maja Hrgović in Ana Bunteska. Označili so jo za sodobno dramsko opero o violinistki, ki potuje z vlakom po Evropi. Med vožnjo in na postajah se izriše zgodba njenega življenja; od deklice, ki je hotela postati vrhunska glasbenica, pa je oče zapravil denar za njeno šolanje, do starke, ki še zmeraj išče svoj prostor pod evropskim nebom, potem ko je vse življenje preživela kot ulična glasbenica.

V predstavi igrata Barbara Cerar in Uroš Fürst, na posnetku sodeluje tudi Branko Šturbej. Lani je predstava gostovala v Novem Sadu, kjer je dobila nagrado za najizvirnejšo raziskavo enega od segmentov gledališkega jezika, in na Ohridu. Po napovedih ljubljanske Drame bodo s predstavo junija odpotovali še na Viminacium Fest v Srbijo in avgusta na Festival Grad Teatar Budva v Črno goro.

Podelili so več nagrad, poimenovanih marul

Strokovna žirija festivala Marulićevi dnevi, ki je letos potekal med 23. in 30. aprilom, je podelila več nagrad, poimenovanih marul. Kot je razvidno s festivalske spletne strani, je nagrado za najboljšo predstavo v celoti dobila uprizoritev Emet Ivane Šojat v produkciji Hrvaškega narodnega gledališča v Osijeku. Samo M. Strelec je dobil nagrado marul za režijo te predstave. Marula za sodobno dramsko besedilo je prejel Miro Gavran za predstavo Svaki tvoj rođendan v produkciji Hrvaškega narodnega gledališča v Zagrebu.