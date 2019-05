Uprizoritev, ki jo je režiral Sebastijan Horvat, bo pospremil pogovor z ustvarjalci, ki mu bo ob 22.00 sledilo uradno odprtje festivala.

Na ploščadi pred dramo se lahko danes ob 22.00 udeležite zabave, na kateri bo DJ igralec Iztok Drabik Jug. Foto: SNG Drama Ljubljana

Letošnji festival bodo zaznamovale vrhunske poetike nekaterih najboljših evropskih in slovenskih režiserjev, ki delujejo v širšem evropskem prostoru in s tem pomagajo razširjati kontekst lokalnega oziroma nacionalnega v posamezni gledališki kulturi. Ena od posebnosti letošnjega festivala bo poudarek na hrvaški gledališki ustvarjalnosti, so zapisali v ljubljanski Drami.

Na velikem odru se bo zvrstilo sedem predstav iz Hrvaške, Srbije, Črne gore in Češke. Vsaka od predstav po navedbah ljubljanske Drame na svoj izvirni način izkazuje moč sodobnega gledališča.

Po letošnji slovenski adaptaciji Fassbinderja bomo videli še češko

Nocojšnji predstavi Michelangelo, ki je nastala po drami Miroslava Krleže Michelangelo Buonarroti v koprodukciji Dubrovniških poletnih iger in Hrvaškega narodnega gledališča Ivana pl. Zajca na Reki, bo v nedeljo sledila češka predstava Strah jesti dušo. Uprizoritev prinaša odrsko priredbo scenarija legendarnega filmskega ustvarjalca Rainerja Wernerja Fassbinderja. Romantično kabaretno komedijo z elementi pravljice v režiji Jana Friča bo uprizorilo Narodno gledališča Brno.

ena najuspešnejših predstav iztekajoče se sezone ljubljanske Drame je bila adaptacija kultnega Fassbinderjevega filma Strah ti poje dušo. Zdaj si lahko ogledate, kako se je iste predloge lotilo Narodno gledališče Brno. Foto: SNG Drama Ljubljana/Jakub Jira

Od Tolstoja do Marxa

V ponedeljek, 27. maja, se bo predstavilo Zagrebško gledališče mladih s predstavo Gostišče Eden Juli Jakab, Arpada Schillinga in Eve Zabezsinszkij na osnovi igralskih improvizacij in v režiji Madžara Schillinga. Dan pozneje bo na sporedu predstava Hrvaškega narodnega gledališča Igralka režiserja Pascala Ramberta, v sredo, 29. maja, pa bo nastopilo Kraljevsko gledališče Zetski dom na Cetinju z uprizoritvijo Marxovega Kapitala v režiji Andrasa Urbana.

Črnogorska predstava Kapital izpostavlja nekatera temeljna vprašanja: Kdo smo? Ali bo kdaj prišlo do konca trgovanja? Koliko stane čas? Ali smo svobodni? Kako ljubimo svojo domovino? in spodbuja posameznika k premisleku in k soočenju s svojimi strahovi, stališči in odločitvami, saj je samo osveščen, odprt in pogumen posameznik lahko tudi svoboden. Foto: SNG Drama Ljubljana/Dušan Miljanić

V četrtek, 30. maja, se bo predstavilo Srbsko narodno gledališče z dramo Leva Nikolajeviča Tolstoja Moč teme, ki je nastala na podlagi resničnega dogodka v Rusiji okoli leta 1855, ko je Tolstoj začel pisati svoje delo. Režijo je prevzel eden najvidnejših srbskih režiserjev mlajše generacije Igor Vuk Torbica.

Zadnji festivalski dan bo zaznamovala predstava Satiričnega gledališča Kerempuh iz Zagreba Šest oseb išče avtorja Luigija Pirandella v režiji in priredbi Oliverja Frljića.

"Šugmanova nagrada" v poklon pokojnemu velikanu

Predstave se bodo potegovale za nagrado občinstva za najboljšo uprizoritev festivala. Nagrada bo poimenovana po preminulem igralcu Drame Jerneju Šugmanu. Po predstavah bo vsak večer na ploščadi pred Dramo potekal pogovor z ustvarjalci uprizoritev. Festivalski program bodo dopolnjevali poljudnostrokovni gledališki dialogi in pogovori na festivalskem vrtu Drama Kavarne ter že tradicionalna uvodni in sklepni koncert.

Drama Michelangelo Buonarroti je nastala leta 1918 in sodi v ekspresionistično obdobje Miroslava Krleže. V tem zgodnjem obdobju njegovega ustvarjanja tematsko prevladuje ideja nadčloveka, genija, ki zmore znova osmisliti družbo ali ji dati ključno spodbudo za usmeritev v utopično perspektivo. predstavo je režiral Sebastijan Horvat. Foto: SNG Drama Ljubljana/Marko Ercegović

Sklepna predstava 6. Drama Festivala bo festivalska predpremiera avtorskega projekta po izbranih delih Rudija Šeliga Izobčenke v režiji Mirjane Medojević.

V sklopu festivalu bo v nedeljo potekal pogovor z naslovom Kakšna je dobra komedija?, ki predstavlja zaključek avtorskega projekta Nika Škrleca Študije bananinega olupka, ki je v okviru Drama Laboratorija potekal celotno sezono.