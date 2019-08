Novi trg bo za nekaj dni postal KinoTeater – gledališko doživetje ter interaktivna igralnica in razstavni prostor recikliranih igral. Program sestavljata dogodka, ki bosta z intervencijo v prostor dogajanje povezala v skupni interaktivni gledališki dogodek.

Opazovalec KinoTeatra ni več zgolj potrošnik gledališča, ampak ga soustvarja in postaja aktivni gledalec. Foto: Panorama KinoTeater

Inovativen gledališki pristop kinogledališča Panorama temelji na pop-up strukturi, ki se vrti na svoji osi za 360 stopinj, občinstvo pa skozi okno doživlja svet zunaj.

Program bo danes in v petek potekal od 18. do 21. ure, v soboto pa od 10. do 12. ure ter od 18. do 21. ure. Foto: Panorama KinoTeater

Opazovalec ni več zgolj potrošnik gledališča

Preko progresivnih rotacij se svet začne spreminjati, razvijati, postaja vedno bolj abstrakten, ne samo z igro in intervencijami igralcev, ampak tudi s pomočjo naključnih mimoidočih, ki postanejo sestavni del zgodbe. Opazovalec tako ni več zgolj potrošnik gledališča, ampak ga soustvarja in postaja aktivni gledalec, so zapisali v društvu Hiša otrok in umetnosti, ki festival organizira.

Tradicionalno bo dodala svoj umetniški pečat dogajanju še katalonska skupina Guixot de 8, ki po svetu potuje s kombijem, polnim starega železa. Na Novem trgu ga bo spremenila v igrala, ki za razliko od sodobnih igrač in plastičnih punčk z vnaprej določenimi in omejenimi funkcijami spodbujajo igralčevo domišljijo in ustvarjalnost. Idejni vodja je Joan Rovira, ki zbira, reciklira, reže in sestavlja stare odvržene predmete ter jim daje novo obliko in funkcijo. Igrala skupine Guixot de 8 bodo na Emonski promenadi že petnajstič in so zaščitni znak festivala od samega začetka leta 2001.

Vstop na vse prireditve je brezplačen. V primeru dežja prireditev odpade. Foto: Panorama KinoTeater

V društvu Hiša otrok in umetnosti se s programom postavljajo pred nov umetniški izziv. Ob tem so povedali, da ostajajo zvesti svojim glavnim načelom – otrokom in družinam ponuditi možnost ustvarjanja ter druženja na ulici s priznanimi domačimi in tujimi umetniki.