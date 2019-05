Utrinek iz predstave še ni naslova, ki bo na sporedu v soboto, 1. 6., ob 11.00. Foto: SMG

Slovensko mladinsko gledališče bo skupaj z Masko pred koncem sezone na Novi pošti izvedlo festival Seks in gledališče. Festival se ukvarja s političnostjo in družbenimi vidiki intimnega življenja. Nocoj se začenja s predstavo jerebika, štrudelj, ples pa še kaj v režiji Janeza Janše, do 2. junija pa bo na sporedu še šest dogodkov.

Predstavo jerebika, štrudelj, ples pa še kaj je po besedilu Simone Semenič režiral umetnik Janez Janša, premierno pa je bila uprizorjena konec lanskega oktobra. Besedilo po eni strani prevprašuje meje komičnega, po drugi pa se igra z meščansko predpostavko gledališča, ki je provokacijo pripravljeno sprejeti, a le do določene mere. Ob Janši so predstavo ustvarili še oblikovalec zvoka Eduardo Raon, igralec Stane Tomazin in oblikovalec animacije Luka Umek. Besedilo je uprizorjeno kot (nemi) film s podnapisi.

Predstavi bo sledil projekt Emanata iz sklopa Tatovi podob predstavljajo. Urška Vohar oziroma Matilda Buns bo izvedla burleskno predstavo Matilda in njene žemljice.

Tatovi podob predstavljajo: Matilda in njene žemljice (TRAILER)

Petkovo dogajanje bo uvedel pogovor na temo Homoseksualnost v Jugoslaviji. Povezoval ga bo Franko Dota, med drugim eden od ustanoviteljev in članov Zagreb Pride - Parade ponosa LGBTIQ oseb, ki že deset let sodeluje s hrvaškim LGBT gibanjem.

Dota v svojem predavanju, ki se ga lahko brezplačno udeležite ob 19.00, dekonstruira ideološko premiso, zaradi katere je do sredine petdesetih let homoseksualnost v socialistični Jugoslaviji veljala za nekaj "buržoaznega in sprevrženega", k čemur so lahko nagnjeni edinole "dekadentni intelektualci", meščanstvo, duhovniki in nedelavci, ki so jih imeli za "kvaritelje zdrave delavske mladine".

Pogovoru bo sledila predstava Satirikonijada v režiji Tjaše Črnigoj, ki je v produkciji Momenta in AGRFT nastala po motivih Petronijevega Satirikona. "Predstava Satirikonijada je nekakšen iniciacijski karneval za vse Enklopije tega sveta, praznovanje za vse manj iznajdljive, zabava za manj priljubljene, na kateri igralci, performerji in umetniki po motivih Satirikona uprizarjajo miljeje satirikonske resničnosti, ki jim nikdar niso zmogli pripadati," so izpostavili ustvarjalci.

Satirikonijada je avtorski projekt po motivih Petronijevega Satirikona, nekakšnega antičnega praromana, ki naj bi nastal v Neronovem času (1. stoletje našega štetja) in je ohranjen zgolj v fragmentih. Foto: SMG/Andrej Firm

V soboto bo že od dopoldneva na sporedu še ena predstava po besedilu Simone Semenič, in sicer še ni naslova v režiji Tomija Janežiča, ki se bo celih deset ur skozi oči žensk približevala zapeljivcu in ženskarju Don Juanu. Predstava v produkciji SMG med drugim spregovori o nasilju, posilstvih, disfunkcionalnem moškem, moških in ženskih fantazijah, spolni identiteti, spolnosti, družbenih posledicah, legitimnosti fantazij in potreb, legitimnosti spolne orientacije, o smrti, niču in onstranskosti, čudežu, o nečem, kar ne moremo pojasniti, in o nadnaravnem.

Festival se bo v nedeljo zvečer sklenil z dvema dogodkoma. Predavanju raziskovalke in kritične teoretičarke Giulie Palladini The Scene of Foreplay (Prizorišče predigre) bo sledila še predstava Orgija, katere avtorji in nastopajoči so Katarina Stegnar, Jure Novak in Urška Brodar. Koprodukcija Gledališča Glej, HNK Ivana pl. Zajca z Reke in Zavoda Poza je opisana kot predstava o prestopanju meja in družabni eksperiment obenem. Orgija je predstava o prestopanju meja v odnosih in v družini, v javnosti in v politiki. O seksualnih in intimnih prestopih, o prestopanju meja moral in etik, so zapisali ustvarjalci.