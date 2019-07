Stephane Lissner vodi Pariško opero od leta 2014. Foto: EPA

Neef bo na položaju nasledil aktualnega direktorja pariške operne hiše Stephana Lissnerja.

V igri za novega direktorja Pariške opere je bilo več kandidatov, pa tudi možnost, da bi mandat nadaljeval kar Lissner. Francoska vlada je ta teden odločila, da vodstvo priznane francoske operne hiše z letom 2021 prevzame Nemec, ki že od leta 2008 vodi Kanadsko opero v Torontu.

V dolgotrajni izbor naj bi bil vključen tudi francoski predsednik Macron, ki je znan ljubitelj klasične glasbe. "Prihajajoči direktor bo imel 24 mesecev časa, da pripravi svoj program. To tranzicijsko obdobje je predlagal predsednik," neimenovani vir navaja Francoska tiskovna agencija.

Prihodnji direktor Pariške opere Alexander Neef je bil med letoma 2004 in 2008 zadolžen za casting. Foto: EPA

Lissner vodi Pariško opero od leta 2014, slovi pa po tem, da je v program te institucije vključil mednarodno priznane režiserje in pevce. Sodeloval je tudi pri pripravah na 350-letnico pariške opere.

45-letni Neef Pariški operi ni neznanec. Med letoma 2004 in 2008 je skrbel za casting. V Torontu je hvaljen zaradi uspešnega programa tamkajšnje opere, s katerim je privabil nova občinstva, zato tudi v Parizu pričakujejo, da bi lahko v instituciji pomenil svež veter. Močno upajo predvsem na novo pozicioniranje in dvig ugleda baletnega ansambla, ki ga je leta 2016 pretresel odhod vodje Benjamina Millepieda, temu pa so sledile kritike glede pomanjkljivega dialoga z njegovo naslednico, balerino Aurelie Dupont.