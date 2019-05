Predstava Morda ponazarja, kako težko je v današnji družbi ostati zvest samemu sebi. Foto: Španski borci

Na ogled bosta predstavi Morda Leïle Ka in Nekateri takšni ostanejo Alexandra Fandarda.

Plesna pripoved Leïle Ka je bila že nagrajena s petimi mednarodnimi nagradami. Foto: Španski borci

V brutalnem dialogu sama s sabo

Petnajstminutna predstava Morda želi ponazoriti, kako težko je v današnji družbi ostati zvest samemu sebi. Sprašuje se o omejitvah in neredu ter kaosu – večini poznani zmedi, ki nastane, ko človek poskuša biti to, kar je. Plesalka in koreografinja Leïla Ka se v svoji debitantski solokoreografiji znajde v brutalnem dialogu sama s sabo, v katerem prek različnih koreografskih jezikov išče mnogotere identitete, ki sestavljajo eno osebo, so zapisali v Španskih borcih.

Gledališče, hiphop in sodobni ples

V delu, katerega naslov v portugalskem jeziku – pode ser – skriva nekakšno dvoumnost, lahko gledalec vidi plesalko, ki brez težav v enem nastopu združuje gledališče, hiphop in sodobni ples. Plesna pripoved je bila že nagrajena s petimi mednarodnimi nagradami.

Leïla Ka je v svet plesa vstopila s hiphopom, ki ga je pozneje združila z gledališčem in sodobnim plesom, kar je izmojstrila, ko je plesala pri Maguy Marin. Trenutno ustvarja koreografijo, ki jo bo predstavila prihodnje leto.

Alexander Fandard v predstavi raziskuje najradikalnejše lastnosti, ki jih človek nosi v sebi. Foto: Španski borci

"Vsi se rodimo nori; nekateri takšni ostanejo."

Fandard se bo predstavil v polurni predstavi Nekateri takšni ostanejo, v kateri raziskuje najradikalnejše lastnosti, ki jih človek nosi v sebi. Solo, ki se giblje med plesom in performansom, je svojo inspiracijo našel v Beckettovem citatu: "Vsi se rodimo nori; nekateri takšni ostanejo." Delo, ki izhaja iz estetike chiaroscuro, z izjemno poetiko in slikovitostjo prek telesa raziskuje vrtoglavo norost – brezno praznine, ki je neusahljiv vir očarljive ustvarjalnosti, so še zapisali v Španskih borcih.

Samouk hiphop freestyle plesa

Fandard je samouk hiphop freestyle plesa. Po vpisu na Academie Internationale de la Danse v Parizu je nastopal v predstavi Exhibit B Bretta Baileyja ter z njo gostoval v Parizu, Južni Koreji in Estoniji. Njegova glavna naloga je bila obstati pri miru kot nekakšna slika, kar je v njem vzbudilo močan okus za slikarsko estetiko. Pozneje so ga odkrili La Cie de Soi, s katerimi je nastopal v predstavi Heroes. Leta 2016 je bil izbran kot gostujoči plesalec v Laboratoire des culture urbaines v gledališču Centquatre-Paris. Predstava Nekateri takšni ostanejo je bila izbrana v program več evropskih festivalov.

Leïla Ka / Pode Ser - Teaser