S pobudo Gledališki tolmač na odre slovenskih gledališč skupaj z igralci stopajo tolmači, ki predstave tolmačijo v znakovni jezik in jih z igro interpretirajo ter tako omogočijo spremljanje v živo tudi gluhim in naglušnim.

Pobudo Gledališki tolmač so začeli udejanjati letos spomladi. Foto: Katja Kodba/SNG Drama

Poleg slovenskih gledališč so zavezo podpisali še predstavniki Društva gluhih in naglušnih Ljubljana ter podpornice pobude Nove Ljubljanske banke.

Predsednik republike Borut Pahor je ob podpisu zaveze priredil sprejem. Ob tem je poudaril, da današnji podpis razume kot primer dobre prakse, kot navdih, za razmišljanja, kako reševati težave v prihodnje.

Predsednik republike Borut Pahor je priredil sprejem ob podpisu zaveze o sodelovanju v pobudi Gledališki tolmač, ki gluhim in naglušnim omogoča ogled stalnih predstav na odrih največjih slovenskih gledališč.Foto: BoBo

Po besedah predsednika republike, ki je tudi častni pokrovitelj pobude, so v zadnjih štirinajstih dnevih z visokimi predstavniki invalidskih in humanitarnih organizacij ugotovili, da je kljub izrednim prizadevanjem civilne družbe, omenjenih organizacij in države še vedno mogoče opaziti številne težave. Stvari najbolj spreminja "dobra praksa, rešitve, ki navdihujejo", ugotavljajo.

Odpravljanja skrbi in težav ni mogoče nalagati samo humanitarnim in invalidskim organizacijam, ampak mora svoje narediti tudi država, pravi Pahor. Izrazil je hvaležnost vsem, ki so zamisel pripeljali do te točke, in pozval, naj tudi drugi "opazijo to oranje ledine, da ga kolikor je mogoče moralno ali finančno podpirajo". Izrazil je upanje, da bo zamisel v prihodnjih letih doživela nadgradnjo.

Pobudo Gledališki tolmač so začeli udejanjati letos spomladi, prve štiri predstave s tolmačem v slovenski znakovni jezik pa si je doslej ogledalo več kot 80 gluhih.

Predsednik Društva gluhih in naglušnih Ljubljana Gorazd Orešnik pravi, da je bil dosežen cilj, da je deset odstotkov gluhih in naglušnih obiskalo gledališko predstavo. Poudaril je, da s pobudo Gledališki tolmač orjejo ledino, saj gre za prvi tovrstni projekt v Sloveniji, ki jim je odprl oči za bogastvo kulturnih vsebin, ki jih ponujajo gledališča.

Ena izmed predstav druge sezone Gledališkega tolmača je Županova Micka v produkciji ljubljanske Drame. Foto: Peter Uhan/SNG Drama Ljubljana

Predsednik kolegija direktorjev slovenskih gledališč Uroš Korenčan je izrazil zadovoljstvo, da so soudeleženi akciji, ki bo v prihodnjem letu zagotovila dostopnost gluhim in naglušnim v 12 gledališčih. Poudaril je, da je dostopnost poleg kakovosti poglavitno vodilo njihovega dela in da je za dostopnost potreben večji posluh okolja. Za posluh, izkazan v akciji Gledališki tolmač, so gledališčniki po njegovih besedah hvaležni, sam pa si želi, da ne bi bilo treba pokroviteljstva banke ter bi svoje poslanstvo opravila država, saj je zagotavljanje enakovredne dostopnosti kulture vsem državljanom obveznost države.

Zavezo so podpisali predstavniki Anton Podbevšek teatra Novo mesto, Gledališče Koper, Lutkovnega gledališča Ljubljana, Lutkovnega gledališča Maribor, Mestnega gledališča ljubljanskega, Mestnega gledališča Ptuj, Prešernovega gledališča Kranj, Slovenskega ljudskega gledališča Celje, Slovenskega mladinskega gledališča, SNG Drama Ljubljana, Slovenskega narodnega gledališča Maribor in Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica.

V kulturnem programu sta Nina Valič kot Micka in Klemen Janežič kot njen snubec Anže uprizorila odlomek iz predstave Županova Micka. Županova Micka, v produkciji SNG Drame Ljubljana, je ena izmed predstav druge sezone Gledališkega tolmača. Tudi današnja prireditev je bila v celoti tolmačena v znakovni jezik.