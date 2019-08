Zaščitni znak Poletnega lutkovnega pristana so od letos žirafe. Foto: Boštjan Lah /Lutkovno gledališče Maribor

30. Poletni lutkovni pristan

Letošnji Poletni lutkovni pristan v zunanjem avditoriju mariborskega lutkovnega gledališča odpirata predstavi kranjskih in ljubljanskih lutkarjev. Jedro dogajanja po besedah vodje festivala Tanje Lužar kot vsako leto predstavlja izbor kakovostnih slovenskih in tujih lutkovnih predstav, ki so primerne za poletna prizorišča.

Žirafe razmetanke, športne žirafe, fotogenične žirafe ...

Z letošnjo izvedbo festivala so nagrado za najboljšo predstavo po mnenju otroške žirije preimenovali v zlato žirafo. "Žirafe bodo otroke kratkočasile tudi pred in po predstavah, saj smo v lutkovnem gledališču pripravili nova igrala - žirafe razmetanke, ki jih je treba sestaviti, športno žirafo s košem in samovšečno žirafo, pripravljeno na fotografiranje," je dodala vodja festivala.

Tudi letošnji festival prinaša množico za poletna prizorišča primernih lutkovnih predstav. Foto: Boštjan Lah /Lutkovno gledališče Maribor

Ker pa gre letos za jubilejno izvedbo, se bodo tokrat posebej poklonili dolgoletni tradiciji tega mednarodnega dogodka. Poudarek bo med drugim na zgodovini festivala, zato so povabili skupine, ki so na festivalu v preteklosti že nastopile. Skupaj bodo v Mariboru gostovali lutkarji iz desetih držav, tudi v spremljevalnem programu pa se bodo na različne načine poklonili zgodovini.

Na lutke vezane razstave

Na osrednjem prizorišču bodo izobesili zastave vseh 36 držav, ki so bile s predstavami zastopane v treh festivalskih desetletjih. Te so izdelali otroci na počitniški delavnicah Zveze prijateljev mladine Maribor.

V razstavišču gledališča pa bo na ogled tudi razstava, ki bo z izpostavljenimi fotografskimi utrinki, statističnim pregledom zgodovine festivala, vseh 30 programskih listov in drugih zanimivosti prikazala pomembnost festivala, ki je do danes gostil že 715 predstav in na deset tisoče obiskovalcev.

Lutkarka Breda Varl. Foto: sigledal.si

Pripravili so še dve razstavi, in sicer Pionirji lutkovne umetnosti v Mariboru, ki je nastala v sodelovanju z Muzejem narodne osvoboditve Maribor, in razstavo otroških ilustracij z nagradno igro Poišči pravo pravljico.

Z lutkarko po preteklih lokacijah festivala

V okviru letošnjega Poletnega lutkovnega pristana bodo z mariborskim turističnim informacijskim centrom Rajzefiber organizirali sprehoda z lutkarko Bredo Varl, na katerih bodo obiskali lokacije, kjer je festival gostoval v preteklosti, od mestnega parka, grajskega dvorišča, Lenta, desnega brega reke Drave in drugih kotičkov mesta.

Interaktivni zvočni sprehodi ob Dravi

Na festivalu bodo letos premierno predstavili tudi interaktivne zvočne sprehode ob Dravi, na katerih bodo lahko otroci, odrasli ali pa kar celotne družine s slušalkami in mobilno aplikacijo in s pomočjo zvočnih slik, vtisnjenih v lokacijo začrtane poti, prehajali med fiktivnim in realnim svetom.

Delavnica in filmske projekcije

Že tradicionalno bo del programa ustvarjalna delavnica v sodelovanju z Umetnostno galerijo Maribor, letošnja posebnost pa so delavnice s priznano izraelsko umetnico Galio Levy-Grad ter enotedensko izobraževanje, ki bo namenjeno pedagogom ter likovnim in gledaliških ustvarjalcem.

Ob tem bo na festivalu v sodelovanju s Pekarno Magdalenske mreže mogoče videti tudi animirane filme, v sodelovanju z Letnim kinom Minoriti pa film Mirai.

Nova sezona Lutkovnega gledališča Maribor poleg šestih premier in drugega programa letos prinaša še en jubilejni festival, saj bodo septembra gostili 10. bienale lutkovnih ustvarjalcev Slovenije. Foto: Boštjan Lah /Lutkovno gledališče Maribor

Letošnji Poletni lutkovni pristan bo do 1. septembra prinesel skupno 20 domačih. Zaključil se bo z domačo predstavo Ščeper in Mba, uspešnico preteklih sezon, s katero bo Lutkovno gledališče Maribor pričelo novo sezono.