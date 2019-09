Sebastijanu Horvatu so podelili tudi nagrado časnika Politika za režijo, za najboljšo pa je predstavo Drame izbralo še občinstvo, je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug.

V Ljubljani je Drama predstavo uprizarjala v veliki zapuščeni industrijski hali Železniškega muzeja za Bežigradom. Foto: SNG Drama Ljubljana / Peter Uhan

Predstava Ali: Strah ti poje dušo je gledališka adaptacija znamenitega Fassbinderjevega filma Vsi drugi se imenujejo Ali. Za oder je film priredil dramaturg Milan Marković Matthis, režijo je ustvaril Horvat. Zgodba, ki je tako v izvirniku kot v adaptaciji postavljena v 70. leta minulega stoletja v Nemčiji, razkriva večplastnost in pretresljivost ljubezni na družbenem robu. Glavna lika ljubezenske zgodbe sta 40-letni Maročan El Hedi ben Salem M'Barek Mohammed Mustafa, ki ga - kot večino delavcev iz njegove države - kličejo Ali (Iztok Drabik Jug), in 60-letna vdova Emmi (Nataša Barbara Gračner), ki se preživlja kot čistilka.

Ljubezen, ki je okolica ne dopušča

Kot je pred slovensko premiero dejal Horvat, prestava slika dva različna svetova z dvema različnima estetikama. Fassbinder je po Horvatovih besedah temnopolte, starejše in tudi sicer iz družbe izključene ljudi vpel v koncept romantične ljubezni. "Soočeni smo z navadnimi, majhnimi ljudmi, ki si želijo košček neba, ki si želijo življenje," je poudaril režiser in dodal, da so se pri uprizoritvi ukvarjali z razpoko med dvema človekoma, ki se neskončno ljubita.

Ena sama slovenska predstava, tri ključne nagrade

Ali: Strah ti poje dušo je bila edina slovenska predstava, uvrščena v osrednji tekmovalni program letošnjega Bitefa. Na četrtkovi podelitvi nagrad je prejela grand prix Mira Trailović in nagrado občinstva, Horvat pa je slavil tudi za režijo, za kar je prejel nagrado časnika Politika.

Gledališče še vedno prostor družbenih sprememb

V pogovoru za Tanjug je Horvat dejal, da ima gledališče še vedno moč vpliva na javnost, na zavedni ali nezavedni ravni. "Vsaka dejavnost, ki se ukvarja z javnim diskurzom, ima možnost, da napravi nekaj dobrega za družbo. Gledališče je dober kraj za to, da se preko emocij občinstvu predstavi pomembna in obremenjujoča družbena vprašanja. Ne gre za situacijo, ko posameznik nekaj prebere v novicah, se razjezi nase in na druge in gre spat. Dobro gledališče poziva posameznike k razmisleku. Zaradi tega verjamem, da ima moje delo smisel," je pojasnil.

Posebno nagrado Jovan Ćirilov pa je ob sklepu 53. Bitefa prejela predstava Nemoralne zgodbe - 1. del: Hiša mati avtorjev Phie Menard in Jean-Luca Beaujaulta, še navaja Tanjug.