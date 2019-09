Foto: Darja Štravs Tisu/SNG Opera in balet Ljubljana

Nocoj ga bodo odplesali na sklepnem dnevu 10. Balet Festa, v glavnih vlogah pa bosta nastopila solista Tjaša Kmetec in Lukas Zuschlag.

Ena od najlepših in najbolj pretresljivih ljubezenskih zgodb v svetu umetnosti prek zgodbe o ljubezni med Laro in Jurijem pripoveduje tudi o vidikih sistema in vplivih revolucije na razvrednotenje posameznika, kar v času nastanka romana ni ugajalo oblastem Sovjetske zveze.

Foto: Darja Štravs Tisu/SNG Opera in balet Ljubljana

Zato je bil Doktor Živago doma dolga leta nezaželen, na Zahodu pa je roman postal uspešnica, prevedena v številne jezike. V znameniti britansko-ameriški filmski različici v režiji Davida Leana iz leta 1965 je izpostavljena intimna ljubezenska zgodba med doktorjem Živagom in Laro. Na Broadwayu je doživela krst ameriška izvedba istoimenskega muzikala, ki je pred tem polnil dvorane v Avstraliji in na Švedskem.

Na ljubljanski oder sta balet na povabilo umetniške vodje Sanje Nešković Peršin postavila priznana češka umetnika, brata Jirži in Oto Bubeniček. Premierno so ga izvedli aprila 2016. Kot so ob tem zapisali. Sta Brata Bubeniček " med plesalce vnesla novo delovno energijo in eleganco, s katero je romantični balet osvojil srca občinstva, še bolj pa očaral sam baletni ansambel ljubljanske nacionalne operno-baletne hiše".

Čustveni pripovedni balet spremlja glasba Dmitrija Šostakoviča, Sergeja Rahmaninova, Alfreda Šnitkeja, Peterisa Vasksa in Nikolaja Mjaskovskega. Lani poleti so baletniki s predstavo Doktor Živago gostovali v Brnu.