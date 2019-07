Balet Slovenskega narodnega gledališča Maribor pred znamenitim Državnim akademskim gledališčem Bolšoj v Moskvi. Foto: SNG Maribor

“V tem letu, ko praznujemo stoletnico SNG Maribor, in v sezoni, ko slavimo stoletnico ustanovitve profesionalnega baleta v Sloveniji, mariborski Balet s tem gostovanjem slovenskemu baletu poklanja najlepše darilo,” je še dodal.

Predstavo so v znamenitem Državnem akademskem gledališču Bolšoj v Moskvi, enem največjih gledališč na svetu, izvedli v torek, ponovili jo bodo še danes, so sporočili iz SNG-ja Maribor.

V gledališču Bolšoj je balet doživel moskovsko premiero. Foto: SNG Maribor

V univerzalnem jeziku

Najpomembneje se mu zdi, da tisti, ki pridejo na predstavo v Bolšoj, pozabijo, kje so, se popolnoma predajo popotovanju in s seboj odnesejo novo izkušnjo in občutke, ki jih je ta predstava v svojem univerzalnem jeziku nudila povsod, kjer je bila doslej odigrana, opisuje Clug.

Umetniški direktor mariborskega Baleta je za moskovski Bolšoj novembra lani koreografiral Petruško na glasbo Igorja Stravinskega, v prihajajoči 244. sezoni gledališča pa bo maja 2020 na glasbo Schnittkeja in Šostakoviča koreografiral še Mojstra in Margareto.

Poglabljanje odnosa

Gostovanje doživlja kot preplet prejšnjih in zdajšnjih izkušenj z Moskvo in Bolšojem: “Tokrat imam občutek, da gre za eno poglabljanje odnosa, za nadaljevanje poznanstva, kar je ključno pred velikim projektom, ki me čaka naslednje leto.”

Pustolovsko koreografska zgodba

Celovečerni pripovedni balet Edwarda Cluga Peer Gynt je pustolovsko koreografska zgodba o človeku, ki niha med sanjami in realnostjo, da bi našel samega sebe, so zapisali v Slovenskem narodnem gledališču Maribor. Clug je balet zasnoval po istoimenski norveški dramski pesnitvi Henrika Ibsena iz leta 1867 na glasbo Edvarda Griega. Po praizvedbi v Mariboru leta 2015 jo je uprizoril na številnih svetovnih baletnih odrih, najodmevnejša postavitev je bila v začetku lanskega leta v Dunajski državni operi. V gledališču Bolšoj je balet doživel moskovsko premiero.

Celovečerni pripovedni balet Edwarda Cluga Peer Gynt je pustolovsko koreografska zgodba o človeku, ki niha med sanjami in realnostjo. Foto: Tiberiu Marta / SNG Maribor

Po besedah Vladimirja Urina, generalnega direktorja gledališča Bolšoj, je Edward Clug eden najzanimivejših koreografov današnjega časa. “Ima redek talent – talent pripovedovati zgodbe skozi gledališko govorico, skozi gib in ples. Ibsenova drama je polna dogodivščin, zapletenih preobratov in različnih čustvenih stanj."

Naslovno vlogo pleše Denis Matvijenko. Urin je bil že vnaprej prepričan, da bo občinstvo ta slavni baletni plesalec in umetniški direktor Baleta iz Novosibirska zelo zanimal.

Urinu se je za priložnost zahvalil direktor SNG-ja Maribor Danilo Rošker. Zapisal je, da "je to nedvomno trenutek, ko sanje vsakega baletnega plesalca, ki nastopi na odrskih deskah moskovskega gledališča Bolšoj, postane resničnost in eden vrhuncev v življenju vsakega umetnika".