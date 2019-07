V predstavi igrajo Barbara Babačić, Daša Doberšek, Uroš Kaurin, Dean Krivačić, Jerko Marčić, Nika Mišković, Draga Potočnjak, Matej Recer in Blaž Šef. Foto: Wiener Staatsoper / Michael Pöhn

V soboto je ansambel gledališča gostoval na festivalu v črnogorskem Baru, danes pa se bo ustavil še v Podgorici.

V središču problema proletariata in kolonializma

Predstava Naše nasilje in vaše nasilje je bila premierno uprizorjeno najprej na Dunajskih slavnostnih tednih konec maja 2016. Uprizoritev je navdahnil roman Estetika odpora Petra Weissa. Tako v romanu kot v Frljićevi predstavi sta v središču problema proletariata in kolonializma, ki ju po režiserjevih besedah tako imenovana evropska civilizacija ni sposobna rešiti.

Anarhični protiprojekt?

Uprizoritev se ukvarja s krizo Evrope, begunsko krizo in krizo vrednot današnje družbe ter zastavlja številna vprašanja, kot so: Kakšno sodobno umetnost in gledališče potrebujemo v času, ko Evropa vse bolj drvi novim oblikam fašizma naproti? Ali umetnosti danes ne definiramo predvsem kot prispevek k splošnemu konsenzu? Mar ne bi morala biti anarhični protiprojekt, ki se zoperstavlja sedanjim političnim in ekonomskim sistemom in zasebnim interesom?

Prepoved uprizoritve v Brnu

Na številnih gostovanjih od Kolumbije do Romunije je predstava naletela na najrazličnejše odzive, med njimi tudi negativne, kakršen je bil na primer poskus prepovedi uprizoritve v Brnu na zahtevo tamkajšnje škofovske konference in neonacistov.

Nastala je po naročilu in v produkciji berlinskega HAU Hebbel am Ufer, kot koproducenti pa so poleg SMG pri njej sodelovali še Wiener Festwochen (Dunaj), Kunstfest Weimar (Weimar), Zürcher Theater Spektakel (Zürich) in Hrvaško narodno gledališče Ivana pl. Zajca (Rijeka).

Frljić, eno najvidnejših evropskih gledaliških imen, bo v prihajajoči sezoni znova režiral v SMG. Naslov predstave bo Paradoks demokracije. Več o programu bodo v gledališču razkrili 3. septembra.