Ptujsko mestno gledališče odpira novo sezono v prvi polovici septembra s kar dvema premierama. Foto: BoBo

"Na eni strani moramo delati vrhunske predstave, na drugi pa z nekim širokim naborom vsebin pokriti čim širši spekter potreb naših obiskovalcev v regiji ter tako zapolniti praznino, ki jo morda drugi teatri puščajo z neko bolj konceptualno usmeritvijo," dodaja. Srpčič je nedavno prejel nov petletni mandat za vodenje mestnega gledališča v najstarejšem slovenskem mestu.

Šest premiernih uprizoritev

Nova gledališka sezona Ptujskega mestnega gledališča se bo odprla v prvi polovici septembra s kar dvema premierama. Tudi letos bodo občinstvu ponudili šest premiernih uprizoritev, od katerih bodo dve pripravili samostojno, štiri pa v koprodukciji. Gledališče sicer deluje brez lastnega igralskega ansambla.

Osebna in prodorna družbena analiza

Sezona se začenja naslednjo soboto s premiero drame Edouarda Louisa Zgodovina nasilja, ki je nastala v koprodukciji z Mini teatrom Ljubljana v režiji Ivice Buljana. Direktor Mestnega gledališča Ptuj pravi, da gre za osebno in prodorno družbeno analizo časa, hrepenenja, migracijskih vprašanj in rasizma.

Že čez nekaj dni bo sledila premiera znanstvenega cirkusa za mladino, starejšo od enajst let. Projekt z naslovom Hevreka! nastaja v sodelovanju z Zavodom Margareta Schwarzwald, avtorji predstave pa so Nik Škrlec, Lena Hribar in Urban Kuntarič.

Prva predstava nove sezone je nastala v koprodukciji z Mini teatrom Ljubljana v režiji Ivice Buljana. Foto: MMC RTV SLO

Neizprosna igra o dvoličnosti družbe

Naslednja premiera bo novembra, ko na ptujski oder prihaja drama Thomasa Bernharda Zabava za Borisa, ki nastaja v režiji Snežane Trišić. Gre za neizprosno igro o dvoličnosti družbe in njenih posameznikov, ki z navidezno dobrodelnostjo poskušajo prikriti svojo čustveno hendikepiranost in željo po premoči, so zapisali. Nastala bo v koprodukciji s Prešernovim gledališčem Kranj.

Aprila sledi premierna uprizoritev samostojne ptujske produkcije, komedije o zasebnem in javnem v času virtualne resničnosti Seks z neznancem. Ta je nastala pod peresom Laure Eason, režirala pa jo bo Renata Vidič.

Gledališki režiser Jernej Lorenci se bo lotil uprizoritve Škofjeloškega pasijona. Foto: BoBo

Svetel in upanja poln Škofjeloški pasijon

Skupaj s Prešernovim gledališčem Kranj bodo še isti mesec prvič uprizorili duhovno dramo oziroma misterij Škofjeloški pasijon, ki ga je na začetku 18. stoletja napisal Oče Romuald oziroma Lovrenc Marušič in velja za najstarejše ohranjeno dramsko besedilo v knjižni slovenščini. Režijo bo prevzel Jernej Lorenci. Ustvarjalci so predstavo napovedali kot zgodbo, ki je svetla in polna upanja.

Zadnja bo glasbeno-terasna komedija

Kot zadnja bo junija na vrsti še premiera glasbeno-terasne komedije Hit sezone, katere avtor je Rokgre in bo v režiji Matjaža Latina nastala v samostojni produkciji ptujske hiše. Ustvarjalci obljubljajo veliko znanih šlagerjev in zabaven spremljevalni program, v katerem ne bo manjkalo smeha in anekdot o časih, ko je bilo potovanje na morje najsrečnejši trenutek v življenju vsakega delovnega človeka.

Vse skupaj bodo odprli z glasbeno-gledališkim spektaklom Radeta Šerbedžije (na fotografiji) in Jureta Ivanušiča. Foto: EPA

Poleti še obsežnejši sklop predstav

Gledališče je že pred leti gostilo festival monodrame, a so se mu morali zaradi krčenja sredstev odpovedati. V jesenskem času bodo z nekaj gostujočimi predstavami tiste, ki delijo denar, opozorili na to, da potreba po takšnem festivalu vendarle obstaja.

Za aktualno sezono je Srpčič napovedal še dve po njegovem mnenju "skoraj festivalski" obdobji. Poleti bodo v sodelovanju s festivalom Arsana znova pripravili še obsežnejši sklop predstav in prav tam bo premiero doživela predstava Hit sezone. Vse skupaj bodo odprli z glasbeno-gledališkim spektaklom Radeta Šerbedžije in Jureta Ivanušiča.