Realisti so zmagali v konkurenci 13 satiričnih predstav iz Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Slovenije in Srbije.

Realisti so uro in pol trajajoča postavitev dela Jureta Karasa v režiji Tijane Zinajić, ki si za izhodišče jemlje dejstvo, da je "svet šel po gobe, mi pa v najbližji nakupovalni center". Foto: Peter Uhan/SNG Nova Gorica

(Za Slovenijo) srečnih 13

Nagrade za najboljše dosežke na letošnjem festivalu so podelili v torek zvečer v zagrebškem satiričnem gledališču Kerempuh. Na festivalu, ki je potekal od 1. junija, so se zvrstile predstave od lahkotne komedije, prek satirične groteske in burleske do kabareta in klasične komedije.

Izvedbo predstave Realisti, ki jo je režirala Tijana Zinajić, je občinstvo v Kerempuhu minulo soboto pozdravilo z gromkim aplavzom. Žirija, v kateri so bili igralec Dražen Čuček, dramaturg Dubravko Mihanović ter novinarka in gledališka kritičarka Večernjega lista Bojana Radović, je ocenila, da je predstava s podnaslovom Kabaret za pet igralcev, pijanca in občinstvo najboljša v celoti.

Kot so zapisali, gre za "predstavo z močno skupinsko energijo mladega ansambla, ki oder osvaja potrpežljivo in brez zadržkov". Dodali so, da "iz prizora v prizor, iz pesmi v pesem, gradi celoto, ki je hkrati minimalistična in razkošna, organska in artistična, nobrzdana in precizna, dodelana do najmanjše podrobnosti".

Lento žlahtne komedije že imajo

Realisti so slavili tudi na celjskih Dnevih komedije, med drugim so postali žlahtna komedija. Žirija je takrat zapisala: "Realisti so predstava, ki v poplavi izvrstnih domislic, izvirnih komičnih situacij, odličnih songov in natančnih igralskih kreacij brez pridiganja in nevsiljivo spregovori o Sloveniji tukaj in zdaj. V slovenskem gledališču je družbena kritika vse prevečkrat omejena na resnobno podajanje fatalističnih podatkov z atmosfero konca sveta; Realisti pa se jemljejo ravno prav resno, da so kljub ostrim bodicam v prvi vrsti še vedno predvsem smešna, v vseh pogledih nadrealistično izvirna slovenska komedija."

Najboljša igralka je postala Darija Lorenzi Flatz za vlogo vinjene osebe v hrvaški predstavi Brodolomke (režija Krešimir Dolenčić, izvedba Kazališta Moruzgva iz Zagreba in Ludens teatra iz Koprivnice).

Najboljši igralec je Boris Isaković za vlogo Gospoda R v predstavi Zakaj je gospod R. znorel? v izvedbi Jugoslovanskega dramskega gledališča iz Beograda, režiser predstave Bobo Jelčić je prejel nagrado za najboljšo režijo. Avtor najboljšega besedila je Mate Matišić za predstavo Nikogaršnji sin Beograjskega dramskega gledališča.

Letos so podelili devet nagrad, prvič so tudi v finančni obliki.