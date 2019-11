Direktor Slovenskega mladinskega gledališča Tibor Mihelič Syed in umetniški vodja Goran Injac sta se odzvala na nedavno javno polemiko. Foto: BoBo

Mihelič Syed in umetniški vodja Goran Injac sta se odzvala na javno polemiko, ki jo je s člankom sprožil časopis Delo. Direktor SMG-ja je med drugim poudaril, "da v SMG-ju ni nič tako narobe, da delajo dobro in da ohranjajo mednarodno podobo, da preizkušajo modele, ki večinoma prinašajo izvrstne rezultate, da so številke njihovih rezultatov stabilne in da še nikoli ni v tako kratkem času toliko njihovih igralcev in predstav prejelo toliko priznanj kot v zadnjih petih ali šestih letih".

Vzvod za članek Drama v teatru, objavljen v Delu, je bilo lansko in predlansko kritično mnenje ministrstva za kulturo, ki je šele letos prišlo v javnost. V njem med drugim piše, da so v SMG-ju "dotlej zelo raznoliko produkcijo skoraj v celoti podredili radikalnemu političnemu angažmaju".

Tibor Mihelič Syed je med drugim poudaril, da delajo dobro in da ohranjajo mednarodno podobo in da preizkušajo modele, ki večinoma prinašajo izvrstne rezultate. Foto: BoBo

Mihelič Syed je dejal, da bi sam osebno pod rubriko aktivistično umestil le nekatere manifestacije v maju 2019 izvedenega Festivala performansa in delavnico berlinskega Centra za politično lepoto iz marca 2018, pa še tu gre za program Nove pošte, in ne njihov običajni gledališki program, pod dnevnopolitično pa morda še kakšno predstavo več.

Ko so pregledali repertoar vseh institucionalnih gledališč in izmed vseh produkcij SMG-ja prešteli delež "problematičnih" predstav, pa so tudi ugotovili, da te v zadnjih petih letih ne predstavljajo več kot osem odstotkov vse slovenske institucionalne gledališčne produkcije, in ne več kot 25 odstotkov produkcije SMG-ja. Opozorili so še, da so te predstave med najbolj nagrajevanimi in v mednarodnem okolju v zadnjih letih najbolj prisotnimi slovenskimi predstavami. Zato zavračajo očitek, da je bilo njihovo sklicevanje na nekompetentnost komisije neutemeljeno.

Na očitek, da si želijo igralci več dramskega repertoarja, je pojasnil, da ta presega polovico vsega repertoarja SMG-ja, in to kljub temu, da SMG ni bilo utemeljen na postulatih dramskega gledališča.

Goran Injac je med drugim dejal, da je prvi tujec, ki je zasedel enega od vodstvenih položajev v slovenskem gledališču od osamosvojitve dalje, ter da je groženj in napadov deležen že vse od začetka. Foto: BoBo

Glede primerjave števila obiskovalcev v letu 2015 in 2018 je opozoril, da ne gre prezreti, da se v tem obdobju povprečna zasedenost dvoran ni spremenila za več kot dva odstotka. Nove produkcije v letu 2018 so bile zaradi svojih scenskih posebnosti zasnovane tako, da so bile njihove zmogljivosti veliko manjše kot pri novih predstavah v letu 2015. Število obiskovalcev novih predstav je rahlo upadlo, a upoštevajoč kapaciteto predstav le za sedem odstotkov. Da se ta številka ne spreminja, je glede na ostrejšo profilacijo pod umetniškim vodstvom Injaca v resnici uspeh, je poudari.

Komentiral je tudi znesek 326.000 evrov, ki jih je ustanoviteljica nakazala SMG-ju. Kot je povedal, ta sredstva niso bila namenjena za program, ampak za festival Bobri, za varovanje objektov in požarno stražo, za najemnino za objekt Nove pošte ter zamenjavo stolov in talnih oblog. Kar se tiče transakcije med SMG-jem in zavodom Maska v vrednosti 76.855 evrov pa je dejal, da ne gre za transakcije zadnjih dveh let, ampak za transakcije med letoma 2016 in 2019, med drugim je tu tudi strošek izplačil več kot 100 avtorskih honorarjev.

"Groženj in napadov sem deležen od začetka prevzema funkcije"

Injac je poudaril, da je prvi tujec, ki je zasedel enega od vodstvenih položajev v slovenskem gledališču od osamosvojitve dalje, ter da je groženj in napadov deležen že vse od začetka. Pisanje Dela sam razume zgolj kot nadaljevanje. Je pa ob tem izrazil skrb, da je do tega prišlo v enem od osrednjih slovenskih časnikov.

Tiborju Miheliču Syedu in Goranu Injacu mandat poteče aprila prihodnje leto. Foto: BoBo

O usodi projekta Tak silen vzlet se siloma konča, ki se ga je hrvaški režiser Oliver Frljić zaradi nastale situacije odločil ustaviti, je Injac povedal, da je produkcija predstave za zdaj prekinjena, da pa jo bodo nadaljevali predvidoma prihodnje leto.

Mihelič Syedu in Injacu mandat poteče 1. aprila prihodnje leto. Konec decembra bo verjetno objavljen razpis za direktorja SMG-ja, na katerega se bo, kot pravi Mihelič Syed, tudi prijavil.