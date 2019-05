Predstava Gnus, Besede in reči je nastala v koprodukciji Anton Podbevšek Teatra in založbe Studia Humanitatis, pri nastanku pa je sodeloval še ljubljanski Cankarjev dom. Foto: Barbara Čeferin/APT

In prav s tem vprašanjem, ki ga je pred leti naslovil Dušan Pirjevec ob romanu Gnus francoskega filozofa Jeana-Paula Sartra, so se spopadli ustvarjalci nove predstave Anton Podbevšek Teatra, naslovljene Gnus, Besede in reči.

V uprizoritvi sodeluje tudi duo Silence. Foto: Barbara Čeferin/APT

Predstava režiserja Matjaža Bergerja je poleg Sartrovega romana nastala tudi s pomočjo besedil njegovega nekoliko mlajšega kolega Michela Foucaulta, zbranih v knjigi Besede in reči.

Prežetost s strahom in gnusom

Po Pirjevčevih besedah je Antoine Roquentin, osrednja figura Sartrove knjige, doživljal strah in gnus ob mrtvih stvareh, ki so del narave, doživljal ga je ob predmetih, ki so izdelki človeka, doživljal ga je v stiku z drugimi ljudmi in z njihovimi telesi.

Hotel sem vreči tisti prodnik, pogledal sem ga, in tedaj se je vse pričelo: začutil sem, da biva. Potem sem še večkrat občutil Gnus; tu in tam pričnejo človeku predmeti bivati v roki. Jean-Paul Sartre: Gnus

V uvodu omenjeni kamen "je bil sprva zanj kamen-žabica, kamen-igrača, čisti predmet, a ko je držal ta kamen v roki, je nenadoma spoznal, da je ta kamen najprej in predvsem kamen, ki kot ostala narava in nebo biva tudi brez njega in nikakor ni res, da je že od vsega začetka samo zanj," je zapisal Pirjevec.

Ko je džezovska glasba pomemben element uprizoritve

Kot je povedala dramaturginja Eva Mahkovic je preobrazba besede filozofskega romana Gnus v gradivo za odrsko uprizoritev zanjo predstavljala izziv, saj je ta močno zaznamovan z mislimi in dnevi ene same osebe. Poleg njegove dnevniške oblike je kot formalni okvir Gnusa po besedah dramaturginje pomemben element tudi džezovska glasba.

V uprizoritvi nastopajo Barbara Ribnikar, Pavle Ravnohrib, Janez Hočevar, Irena Yebuah Tiran, Leticia Slapnik Yebuah in duo Silence, ki je tudi prispeval glasbo. Scenografija je delo Marka Japlja, kostumografija pa Petra Movrina in Metoda Črešnarja.

Premiera predstave Gnus, Besede in reči bo drevi ob 20. uri v Anton Podbevšek Teatru v Novem mestu, z njo pa bodo gostovali tudi na hrvaških otokih Korčula in Mljet.