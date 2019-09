Hevreka!, ki na spored ptujskega gledališča prihaja danes, je namenjena predvsem najstnikom. Avtorji tega "znanstvenega cirkusa" so Nik Škrlec, Lena Hribar in Urban Kuntarič.

Predstava je nastala v sodelovanju z Zavodom Margareta Schwarzwald in želi pri gledalcih zanetiti strast do ustvarjalne misli, hkrati pa jim tematike, ki so običajno dolgočasne, kakršne so znanost, matematika ali fizika, predstaviti na svež, iskriv način.

Hevreka! bo osnovno- in srednješolskim gledalcem skušala pokazati, da je znanost "že sama po sebi zelo igriva". Foto: Mestno gledališče Ptuj

"Velikokrat smo nezainteresirani, skoraj brez volje do spoznavanja sveta in raziskovanja lastnih interesov. Naša predstava pa želi to postaviti na glavo in nas prestaviti v bolj svežo, ustvarjalno perspektivo dojemanja sveta in tudi učenja," pravi direktor ptujskega gledališča Peter Srpčič, ki dodaja, da bodo s to predstavo zapolnili gledališki prostor za osnovno- in srednješolce, za katere je sicer ponudba najslabša.

V omenjeni predstavi so prepleteni žanri fizične komedije in glasbenega gledališča s temami, ki jim na prvi pogled ne bi pripisali komičnega potenciala. Če je fizika namreč do zdaj številnim predstavljala strah in trepet, je avtorjem predstave po Srpčičevem mnenju uspelo najti izhodišče za potovanje v svet domišljije in komedije.