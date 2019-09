Ravno to je motiv, okoli katerega se vrti vseh sedem zgodb drame. Skoznje se protagonisti zdijo osamljeni, nezmožni povezave, da bi spremenili stvari, v resnici pa vsi bijejo podoben boj. "V vseh nas v resnici tli želja po spremembi, po bolj izpopolnjujočem življenju," pravi režiser.

V predstavi imajo nastopajoči po dve ali celo tri vloge. Foto: Peter Giodani/MGL

Predstava po besedah ravnateljice in umetniške vodje MGL-ja Barbare Hieng Samobor prinaša izjemno natančen portret današnjega sveta, ki je "okrutno precizen in obenem diskreten".

Drama predstavlja tudi brezposelne, ki skušajo preživeti kot maskote v trgovskih centrih. Foto: Peter Giodani/MGL

Na torkovi novinarski konferenci je povedala tudi, da sta dramaturginja Katarina Morano in Divjak za MGL ustvarila eno najboljših dramskih predlog, kar jih je prebrala v preteklih letih. Režijsko-dramaturški dvojec sicer že več let stalno sodeluje, tokrat pri predstavi o "sedmih trenutkih, ki sodu počasi izbijajo dno".

Vedno znova aktualna predstava

Dramo Sedem dni sestavlja sedem prizorov, ki so naslovljeni po dnevih v tednu. Vsak dan določa situacija med različnimi posamezniki, s katero se lahko vsak gledalec vsaj malo poistoveti. Ena od teh je, denimo, zgodba mladega para v iskanju stanovanja, pa brezposelnih, ki skušajo preživeti kot maskote v trgovskih centrih, en dan pa usmerja pogled v brata in sestro, ki sta peljala mamo v dom za ostarele.

"Uprizoritev Sedem dni je več kot aktualna – vedno znova aktualna. Je življenje. In kot taka se uprizoritev Sedem dni nikoli ne konča – tako kot se življenje vedno znova obnavlja skozi neštete interakcije, dogodke, izkušnje, spomine," je v gledališkem listu zapisal Goran Lukić.

Režiser je za svojo prvo uprizoritev v institucionalnem gledališču (Človek, ki je gledal svet, SMG) leta 2017 na Borštnikovem srečanju prejel nagrado za najboljšo režijo, leta 2018 pa je bila na omenjenem srečanju uprizoritev 6 v njegovi režiji (koproducenta Maska Ljubljana in SMG) razglašena za najboljšo uprizoritev v celoti, piše na spletni strani MGL.

Dramo Sedem dni sestavlja sedem prizorov, ki so naslovljeni po dnevih v tednu. Foto: Peter Giodani/MGL

Foto: Peter Giodani/MGL

V tokratni predstavi imajo nastopajoči po dve ali celo tri vloge. Igralsko ekipo sestavljajo člani ansambla MGL Jette Ostan Vejrup, Matej Puc, Mojca Funkl, Ajda Smrekar in Lotos Vincenc Šparovec, ki se jim je kot gost pridružil Iztok Drabik Jug. Za likovno podobo predstave so poskrbeli scenografka Barbara Kapelj, kostumografka Tina Pavlović, avtor videa Domen Martinčič in oblikovalec svetlobe Boštjan Kos, avtor glasbe je Blaž Gracar.

Obenem bo večer po premieri posvečen še podelitvi posebnega priznanja. Družba medijskih vsebin Dnevnik bo podelila nagrado najboljšemu gledališkemu ustvarjalcu ali ustvarjalki MGL-ja v pretekli sezoni.