Novi ravnatelj bo nadomestil dosedanjega v. d. ravnatelja Staša Ravterja, ki je bil imenovan letos aprila. Sicer pa ministrstvo za kulturo že od maja 2017 išče kandidata za ravnatelja s polnim mandatom.

SNG Opera in balet Ljubljana. Foto: BoBo

Petletni ravnateljski mandat

Minister za kulturo bo izbranega kandidata, po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda, imenoval za ravnatelja ljubljanske operno-baletne hiše za obdobje petih let, piše v objavi razpisa, kjer so tudi podrobnejše informacije o pogojih za prijavo.

Ravterja je ministrstvo za kulturo na mesto v. d. ravnatelja imenovalo konec aprila, ker je prejšnjemu v. d. ravnatelja Rajku Meserku potekel mandat in ker v vmesnem času ni bilo mogoče zaključiti javnega razpisa. Na razpis so prejeli pet prijav, šlo pa je za tretji razpis za ravnatelja tega javnega zavoda v zadnjih dveh letih.

Kandidati brez podpore svetov javnega zavoda

Ministrstvo je prvi razpis objavilo maja 2017, ko je bil ravnatelj še Peter Sotošek Štular, vendar nobeden od prijavljenih kandidatov ni dobil podpore svetov javnega zavoda in zato je razpis padel.

Ministrstvo ga je nato ponovilo konec istega leta. Kmalu zatem, pol leta pred iztekom mandata, je Sotošek Štular odstopil, zato je ministrstvo aprila 2018 za v.d. ravnatelja imenovalo Meserka, nato pa konec istega leta objavilo še en razpis, na katerem pa zdaj prav tako ni bil izbran noben kandidat.

Rok za oddajo prijav je 28. oktober, o izidu razpisa pa bodo kandidati obveščeni v roku osmih dni po izdaji odločbe o izbiri.