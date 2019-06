Avtoportret: 59 sekund s Tanjo Lažetić

Tanja Lažetić že več kot četrt stoletja deluje na področju fotografije, videa, performansa, keramike in knjig umetnika.

Letošnjo zimo je imela samostojno razstavo v galeriji Fotografiji z naslovom 5 rož 8 fotografij. Njena dela je bilo mogoče videti tudi v Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, kjer je sodelovala na skupinski razstavi Nezanesljiva okolja in v Umetnostni galeriji Maribor na razstavi Ne glej nazaj, okej?

Dela današnje avtoportretiranke so bila razstavljena po vsem svetu, v galerijah in muzejih od Zagreba, Beograda, Berlina, Madrida, do Pariza, Beverly Hillsa in New Yorka. V Sloveniji je med drugim razstavljala v Moderni galeriji, tam je bila že štirikrat na trienalu U3, v Mednarodnem grafičnem likovnem centru, tudi na Grafičnem bienalu, v Mestni galeriji, Cankarjevem domu, galerijah P74 in Škuc.

Mednarodno je prepoznavna tudi kot avtorica knjig umetnika, objavila jih je že več kot dvajset. Ena od njih, Whore (v slovenščini Kurba) iz leta 2010 je bila izbrana za objavo v prestižni The Photobook: A History, Volume III, pregledu najpomembnejših fotografskih knjig časa po drugi svetovni vojni, ki sta jih izbrala kuratorja Martin Parr in Gerry Badger. Je tudi članica mednarodne skupine ABC (Artist’s Book Cooperative).

Leta 2015 je prejela bronasto nagrado na Nanjing Festivalu na Kitajskem in tretjo nagrado na mednarodnem keramičnem trienalu UNICUM v Ljubljani. Leta 2016 so ji podelili Jakopičevo priznanje.

Ključen korak na njeni umetniški poti je bil obisk razstave Fride Kahlo v Frankfurtu, kamor je stopila med študijem arhitekture. Od tedaj ve, da se ne sme ustaviti na polovici poti. Več v Avtoportretu.