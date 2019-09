Sliko, naslovljeno Devolved Parlament, je Banksy ustvaril že leta 2009, javnost pa si jo bo imela priložnost ogledati v Londonu do 3. oktobra.

Banksy: Devolved Parlament (2009). Foto: Sotheby's

Na platnu so upodobljeni šimpanzi na zelenih klopeh spodnjega doma britanskega parlamenta iz perspektive glavnega vhoda v prostor. Slika meri 4,46 krat 2,67 metra in velja za največje znano platno tega najslavnejšega anonimnega uličnega umetnika.

Keep it Spotless za zdaj najdražje prodano Banksyjevo delo

Trenutni rekord na dražbi najdražje prodanega Banksyjevega umetniškega dela znaša 1,7 milijona evrov, kolikor so leta 2008 pri Sotheby'su v New Yorku iztržili za njegovo delo Keep it Spotless, ki ga je ustvaril leto poprej.

Prodaja Banksyjeve svojevrstne upodobitve britanskega parlamenta se bo zgodila le malo po tem, ko je britansko vrhovno sodišče razsodilo, da je bila zahteva po pettedenski prekinitvi dela parlamenta na zahtevo premierja Borisa Johnsona nezakonita. Sicer pa so poslanci 4. septembra podprli zakon, ki preprečuje, da bi Združeno kraljestvo 31. oktobra Evropsko unijo zapustilo brez dogovora.

Optimalen čas za prodajo platna

"Nikoli ni bil boljši čas, da damo to sliko na dražbo," je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal Alex Branczik, ki je v evropski izpostavi Sotheby'sa pristojen za sodobno umetnost. "Čemur smo priča v zadnjih mesecih in tednih v parlamentu je postalo vsakodnevna žajfnica, ne le v Veliki Britaniji, ampak tudi po vsej Evropi in kajpada tudi po svetu," je še dodal.

"Na kar opozarja, je nazadovanje najstarejše parlamentarne demokracije na svetu v plemensko živalsko vedenje, kakršno vidimo v prenosih na televiziji," opominja Branczik.

"Smejte se zdaj, toda nekega dne nihče ne bo odgovoren"

Banksy je to pred desetimi leti ustvarjeno sliko razstavil znova 29. marca letos, kar je bil prvotno določeni datum, na katerega naj bi Velika Britanija zapustila Evropsko unijo. "Bristolski muzej jo je pravkar postavili na ogled, da bi zaznamoval dan brexita," je takrat izjavil umetnik, ki prihaja prav iz Bristola. "Smejte se zdaj, toda nekega dne nihče ne bo odgovoren," je še dodal Banksy.