Anja Carr: Moments (Act 15) (2017). Foto: Celje Fokus/Anja Carr

Celje Fokus v petek in soboto na različnih prizoriščih v mestu ponuja razstave in druge dogodke, večerno dogajanje pa bo obakrat sklenilo druženje ob glasbi.

Strokovnjaki in umetniki bodo v okviru festivala obdelovali vizualne manifestacije sodobnega sveta in preizpraševali kulturno krajino, javni prostor, materialni fetišizem, kič in samonanašanje, ki se redno pojavljajo na področju sodobne fotografije in umetnosti v 21. stoletju, so zapisali organizatorji.

Na dvodnevnem simpoziju, ki se tako kot siceršnje dogajanje festivala posveča vsakdanjim banalnostim, govorci z različnih perspektiv razmišljajo o fotografiji in drugih načinih vizualne komunikacije, ki odsevajo pojave običajnosti, vsakdanjosti in banalnosti v naši neposredni okolici. Na prvem dnevu simpozija sodelujejo Klaus Pichler, Martin Kollar, Borut Krajnc in Davor Konjikušić ter na drugem Peter Rauch, Sandra Križić Roban, Miroslav Karić, Slađana Petrović Varagić in Fotosfera.

Drevi bodo v Muzeju novejše zgodovine Celje odprli Pichlerjevo razstavo z naslovom This Will Change Your Life Forever, prav tako drevi pa v Likovnem salonu Celje še dialoško razstavo Martina Kollarja in Boruta Krajnca, naslovljeno Normalizacija.

Klaus Pichler: This Will Change Your Life Forever (2017). Foto: Celje Fokus/Klaus Pichler

Dunajčan Klaus Pichler se je v seriji This Will Change Your Life Forever lotil antropološke raziskave dometa in vpliva novodobnih ezoteričnih gibanj in njihovih sistemov prepričanj. Protagonisti teh naukov verjamejo, da so odkrili svoj duhovni, politični ali psevdoznanstveni model "resnice". Pichler je dokumentiral in spremljal pojav ezoterizma, ki širi posplošeno in instantno duhovnost, hkrati pa s prodajo povsem banalnih predmetov, ki naj bi predstavljali hitre, učinkovite in cenovno dostopne rešitve za raznovrstne tegobe sodobnega sveta ter lastniku prinašali trajno srečo in zadovoljstvo, ustvarja predvsem dobiček.

Delo Sare Rman, ki bo na ogled na razstavi Eat This! Foto: Celje Fokus/Sara Rman

Družbeni pojavi v nenehno spreminjajočem se svetu

Razstava Martina Kollarja in Boruta Krajnca pa predstavlja dela dveh izjemno senzibilnih fotografov, ki v svojih avtorskih praksah analizirata aktualne družbene pojave v izbranih okoljih nenehno spreminjajočega se sveta. Fotografije na razstavi se posvečajo razmisleku o normativnosti kolektivnega vsakdanjika v dveh popolnoma različnih geografskih in družbenopolitičnih prostorih. Kollarjeva serija Field Trip je rezultat vizualne raziskave o kompleksnosti vsakdanjega življenja v Izraelu, ki je stereotipno povezan predvsem s politikami nadzora ter etnično-religijskimi napetostmi, medtem ko Krajnc predstavlja prikrite manifestacije nezadovoljstva, strahu in nasilja v okvirih pregovorno varne in stabilne Slovenije.

Raziskovanje vsakodnevnih manifestacij kiča in fetiša

Drugi dan festivala bo prinesel odprtje razstave Eat This! v Galeriji Račka, ki bo predstavila dela vizualnih ustvarjalk Anje Carr (Norveška), Anne Ehrenstein (Nemčija/Albanija) in Sare Rman (Slovenija). Kot piše na spletni strani festivala, vse tri v svojih večmedijskih praksah delujejo izrazito interdisciplinarno ter skozi različne prizme dekonstrukcije spola in identitetnih politik raziskujejo manifestacije kiča in fetiša v vsakdanu.

Umetnice tako pod drobnogled postavljajo telo in njegove pojavnosti, ki v performativnih gestah pretiravanja in drastičnega preoblikovanja dobivajo različne konotacije in pomene. Poigravajo se z ustaljenimi družbenimi normami, medosebnimi odnosi in percepcijami telesa ter prehajajo meje heteronormativnosti, sprejemljivosti in spodobnosti.