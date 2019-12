V več kot 12 letih je Horjak za Večer naredil več kot 1.000 ilustracij. Foto: MOL

Razstava bo do 9. januarja na ogled v Zgodovinskem atriju Mestne hiše Ljubljana. Dr. Horowitz, kot je umetniško ime karikaturista, ki spada med najbolj prepoznavne avtorje slovenske karikature in stripovske umetnosti, je med drugim za svoje ilustracije dobil nagrado Društva novinarjev Slovenije za izstopajoče novinarske dosežke v letu 2017. V 12 letih sodelovanja z Večerom je narisal že več kot 1000 ilustracij.

S stripovsko nalogo je v Slovenj Gradcu rojeni umetnik diplomiral na Akademiji za likovno umetnost v Ljubljani pri profesorjih Jožefu Muhoviču in Milanu Eriču. Konec 80. let preteklega stoletja je dvakrat zapored dobil prvo nagrado na natečaju mladinskega avtorskega stripa v Novem Sadu. V mednarodnem prostoru so bila njegova dela predstavljena večinoma pod okriljem revije Stripburger.

Novembra 2003 je pri omenjeni reviji izšel tudi njegov prvi stripovski album Ride, v sklopu Stripburgerjeve akademije za strip pa je pripravil tudi prvi slovenski učbenik stripa Najmanjša velika enciklopedija stripa. S svojim zobozdravnikom Rokom Juričem je leta 2014 ustvaril izobraževalni strip o zdravljenju zob Endodontostrip, z Juretom Stojanom pa je leta 2016 za Delo ustvaril serijo stripov o ekonomskih temah Striponomija.

O stripu kot gostujoči predavatelj poučuje na različnih slovenskih fakultetah, na pripovedovalskih festivalih pripoveduje pravljice za otroke in odrasle, dela z mladostniki z avtizmom in vodi literarne delavnice v okviru projekta ViA Javne agencije za knjigo.