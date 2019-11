Razstavo, ki bo na ogled do 12. januarja, kurira Jani Pirnat. Foto: Galerija Vžigalica / © ZIGEN

Njeno razstavo napihljivih domačih živali na napihljivem podeželju z naslovom Klavnica 17 bodo odprli zvečer v galeriji Vžigalica.

"Čeprav živali živijo oziroma životarijo v krutem in omejenem okolju gumijaste kmetije ter končajo kot hrana, ljubijo človeka in on ljubi njih. Zanje vsakodnevno skrbi, jih hrani, za njimi čisti in podobno. Obstaja ljubezen, ki ji vlada človeška ohranitvena in ekonomska logika," so ob dogodku zapisali v Galeriji Vžigalica.



Kmetijo na eni strani razstavnega prostora dopolnjuje svinjak z umetno oplojeno pujso za rešetkami, ki povrže in hrani prašičke v človeški velikosti, ti pa končajo v klavnici. Prek sporočilne biološke realnosti bo Klavnica 17 obiskovalce potisnila iz cone udobja in odprla premislek o lastni drži glede vprašanj, ki jih odpira razstava, so še zapisali v galeriji.



Iz imena Saeko in besede kiborg

Ime umetnice Seaborg je skovano iz imena Saeko in besede kiborg. Izhajajoč iz Kiborškega manifesta, eseja teoretičarke Donne Haraway iz leta 1991, je ustvarjalka odkrila svojo osebno, spolno in umetniško svobodo v koži sanjskih likov iz lateksa. Ustvarjalka je tudi članica tokijskega underground queer teatra Department H.



Razstavo, ki bo na ogled do 12. januarja, kurira Jani Pirnat, postavili pa so ga v sodelovanju s 35. festivalom LGBT filma.