Vasja Kavčič se je rodil leta 1977 v Šempetru pri Gorici, mladost pa je preživel na Ljubinju. Po končani Srednji lesarski šoli v Novi Gorici ga je želja po ustvarjanju privedla na Šolo uporabnih umetnosti Famul Stuart v Ljubljani, smer kiparstvo in restavratorstvo. Zatem se je izpopolnjeval pri kiparju in restavratorju Petru Maliju v Ljubljani. Foto: Mestna galerija Nova Gorica

Cikel skulptur Krog v Kvadratu, ki predstavlja njegovo z reliefom zaznamovano umetnost, bo imela otvoritev nocoj v Mestni galeriji Nova Gorica.

Na formalni ravni ga navdihuje iskanje subtilnih linij vegetabilnih in antropomorfnih oblik, preko katerih se potaplja v predstavni svet sanjskega, fantastičnega, mitskega, skratka vsega, kar navdihuje in zaznamuje ustvarjalčevo početje in njegovo nezavedno.

Bitja energijskega valovanja

Razkriva nam značilen odnos do občestva narave in bivanjsko tematiko, pravi, da smo bitja energije in vibracije ter da je vse, kar je v vesolju, zgrajeno iz energije, da smo bitja energijskega valovanja in kot taka tudi komuniciramo med seboj, je v uvodnem eseju v razstavnem katalogu zapisala umetnostna zgodovinarka Klavdija Figelj.

"Vse to podkrepi z izborom kiparskega materiala, v glavnem lesa hrasta in lipe, ki mu pomeni domačo, živo in prijazno snov, ki jo zna vešče preoblikovati v vitalen in aktiven organizem kipa, izdelan v detajlu in z obdelavo, ki nas spodbuja k nežnemu dotiku," še lahko preberemo v katalogu.

Med razstavljenimi deli je vzpostavljena pomenska mreža, z vabilom, da razkrijemo globlje medsebojne povezave, ki se vzpostavljajo na čutnih ravneh, še piše Klavdija Figelj, ki bo na odprtju umetnika iz Kobarida in njegovo delo tudi predstavila.

Razstava bo na ogled do 24. decembra.