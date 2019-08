Kunigunda bo Velenje prepojila z mlado kulturo

Festival bo razpenjal jadra mladosti do 31. avgusta

Velenje - MMC RTV SLO

Kunigunda je devetdnevni mednarodni kulturni festival z več kot dvajsetletno tradicijo. Foto: MMC RTV SLO

Velenje bo preplavila alternativna, družbenokritična, kakovostna kultura, saj se začenja 22. festival mladih kultur Kunigunda. Prepletli bodo vse od plesa, mistike in žanrsko raznolike glasbe do adrenalinskih dogodivščin, predstav in razstav.