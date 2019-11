Dobitniki nagrad bodo znani 16. decembra.

Vrabič (1974) je magistriral na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje (ALUO), deluje na področjih slikarstva ter drugih oblik vizualne in zvočne umetnosti. Predstavil se je na več samostojnih in skupinskih razstavah doma in po svetu.

Izmed skoraj 600 prijavljenimi umetniškimi deli

Žirija je deset nominirancev izbrala izmed skoraj 600 prijavljenih umetniških del, so sporočili iz ljubljanske galerije Sloart. Nagrajenci bodo svoja dela razstavili v Rijksmuseumu v Amsterdamu, ki hrani največjo zbirko Rembrandtovih del, pa tudi dela drugih nizozemskih oziroma flamskih slikarjev, kot je Johannes Vermeer.

Mednarodni natečaj poteka letos, 350 let od Rembrandtove smrti. Organizira ga nizozemska družba Royal Talens, proizvajalka slikarskih barv. Podjetje obstaja že od leta 1899, istega leta so začeli prodajati znamko oljnih, akrilnih, vodnih in pastelnih barv, poimenovano po Rembrandtu.

Rembrandt van Rijn (1606–1669) se je rodil v Leidnu na Nizozemskem kot sin premožnega mlinarja. Študiral je slikarstvo v rojstnem mestu in od leta 1623 v Amsterdamu. Med letoma 1625 in 1631 je delal v Leidnu, nato v Amsterdamu. Leta 1634 se je poročil z bogato Saskio van Uylenburg. Po materini in ženini smrti je zašel v hude finančne težave. Moral je prodati hišo in dragocenosti, da je izplačal dolžnike. Ustvaril je okoli 700 slik, 300 grafik in več kot 1.600 risb.

Nočna straža in veličastni avtoportreti

Izbiral je svetopisemske in mitološke motive, slikal portrete, med drugim je ustvaril več kot sto avtoportretov, žanrske prizore, tihožitja in alegorije. S tehničnim mojstrstvom je obvladoval igro svetlobe. Poleg monumentalnega skupinskega portreta Nočna straža so med njegovimi najbolj znanimi deli še Anatomija dr. Tulpa, Predstojniki suknarskega ceha in Vrnitev izgubljenega sina, pa seveda cela serija veličastnih avtoportretov, na katerih spremljamo slikarjevo podobo od mladih let do konca.

V Rembrandtovem letu so pripravili razstave po vsem svetu. V Rijksmuseumu sta bili na ogled dve razstavi: Vsi Rembrandti Rijksmuseuma in Rembrandt ‒ Velazquez, ta je odprta še do 19. januarja 2020.