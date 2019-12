Mednarodni natečaj so v letošnjem Rembrandtovem letu objavili na Nizozemskem. Po dolgem premisleku se je žirija odločila za sedem zmagovalcev z vsega sveta, je sporočil organizator.

Ob bok flamskim mojstrom

Izmed skoraj 600 prijavljenih umetniških del je žirija najprej izbrala deset nominirancev, ki jih je v preteklih dneh predstavljala na Facebooku, v ponedeljek pa je razglasila zmagovalce.

Sedmerica zmagovalcev bo prihodnje leto povabljena na Nizozemsko. Kjer bodo svoja dela razstavili v Rijksmuseumu v Amsterdamu, ki hrani največjo zbirko Rembrandtovih del, pa tudi dela drugih nizozemskih oziroma flamskih slikarjev, kot je Johannes Vermeer.

Barve, poimenovane po Rembrandtu

Družba Royal Talens, ki je razpisala natečaj, je bila ustanovljena leta 1899, istega leta je trgu predstavila tudi znamko oljnih, akrilnih, vodnih in pastelnih barv, poimenovano po Rembrandtu.



Leta 1974 v Slovenj Gradcu rojeni Sašo Vrabič je diplomiral in magistriral na ljubljanski Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje. Ukvarja se s slikarstvom ter drugimi oblikami vizualne in zvočne umetnosti. Predstavil se je na več samostojnih in skupinskih razstavah doma in po svetu.

Vrabič se je med zmagovalce uvrstil z oljem na platnu v velikosti 45 krat 35 centimetrov, ki ga je v slovenščini naslovil Zamorka pri izhodu, pri tem pa se je navezal na delo Antona Ažbeta iz leta 1895, naslovljeno Zamorka.