Njen slikarski ambient, naslovljen Interference, je v Galeriji Kresija na ogled od nocoj pa vse do 29. avgusta.

Grafizmi so posledica posega človeka v naravo, tudi zato je njihov videz organičen. Foto: Galerija Kresija

Postavitev sestavlja deset platen, razporejenih v tri enote, v šestdelni osrednji poliptih in dva stranska diptiha. "Postavitev je natančno premišljena, saj slike objamejo gledalca in ga postavijo v središče slikarskega ambienta," je ob razstavi zapisala umetnostna zgodovinarka Nadja Zgonik.



Fotografski detajli iz kamnoloma

Cikel po njenih besedah skriva v ozadju realni impulz. To so fotografski detajli iz kamnoloma, kjer brusijo kamne za vodnjake. Sledovi lesenih desk, ki se v marmornem prahu odtisnejo po obdelavi kamna, se s črno-belo fotografijo spremenijo iz tridimenzionalne reliefne strukture v dvodimenzionalni raster sivin.



Grafizmi so posledica posega človeka v naravo, tudi zato je njihov videz organičen, kar je usklajeno tudi z bistveno spremembo v delu Jasne Samarin. Ravne, pod pravim kotom sekajoče se linije, ki so doslej dominirale v njenem delu, so nadomestile blage krivulje. "Beremo jih lahko kot koncentrične kroge ali pa kot krožnico, ki v spirali navidezno izginja v neskončnih razsežnostih prostora, s čimer spominja na simbolno predstavitev časa," je še zapisala avtorica besedila.

S tehniko škropljenja

V počasni gradnji slikovne površine, v postopku, ki se zdi kot tkanje, Jasna Samarin s tehniko škropljenja natančno prši drobne barvne madeže po potiskani podlagi. Vsak ton je sestavljen iz več nanosov, ki jih slikarka nanaša v plasteh in razporeja po odtenkih, da na koncu barva prekrije natisnjeno fotografijo, ki je podlaga sliki, v več plasteh po njeni celotni površini.

Več kot 30 samostojnih razstav

Jasna Samarin se je rodila leta 1966 v Ljubljani. Leta 1989 je diplomirala na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani, kjer je nadaljevala podiplomski študij slikarstva ter med letoma 1990 in 1991 kot štipendistka francoske vlade študirala na Ecole Nationale Superieure des Beaux-Arts v Parizu.



Imela je več kot 30 samostojnih razstav doma in v tujini ter sodelovala na številnih domačih in mednarodnih skupinskih razstavah. Za svoje delo je bila večkrat nagrajena.