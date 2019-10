Občina Brežice in Mors sta že leta 2007, ob posodobitvi letališča Cerklje ob Krki podpisala dogovor o sodelovanju. Foto: Slovenska vojska

Občina Brežice in Mors sta sicer že leta 2007, ob posodobitvi letališča Cerklje ob Krki, podpisala dogovor o medsebojnem sodelovanju, s katerim je bila občina letno upravičena do sredstev za sofinanciranje lokalne infrastrukture, ki jo souporablja Slovenska vojska. Letos so sofinanciranje obnovili.

V času finančne krize je ministrstvo namesto denarja občini oddalo več vojaških stanovanj, občina jih želi še več, saj je še veliko praznih, prav tako so pridobili remontni zavod v Slovenski vasi. Letos so dogovor obnovili, sredstva pa nekoliko oklestili. V dveh letih Mors za infrastrukturo ob letališču ter tamkajšnje gasilce namenja 800.000 evrov. S temi sredstvi so že začeli urejati zelo nevarno križišče v Črešnjicah.

Župan Ivan Molan: "Žal nekaj let ni bilo financiranja, letošnje leto pa se je ponovno začelo, tako da v tem trenutku se dela intenzivno izvajajo. Gre za ureditev križišča, skupaj s pločnikom in pa tudi z avtobusnimi postajami. Dela tečejo po planu, verjamemo, da bo bistveno povečana varnost".

Glavnino del, vrednih 320.000 evrov, naj bi zaključili še letos, vse ureditve pa končali prihodnje leto. Z Morsovim denarjem naj bi uredili tudi leseni most v Cerkljah ob Krki, ki je v slabem stanju.