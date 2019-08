Župan občine je napovedal, da se bodo nameri ministrstva uprli z vsemi pravnimi sredstvi. Foto: BoBo

Občina je nameravala na Puščavi zgraditi sodoben lesno-predelovalni center, ministrstvo za obrambo, ki je najprej konec maja 2017 ugotovilo, da se gradnja še ni začela in je rok za izgradnjo podaljšalo do 1. junija letos, pa je prejšnji mesec občini poslalo dopis, da od pogodbe o brezplačnem prenosu zemljišč odstopa.

Šentrupertski župan Andrej Martin Kostelec se je na namero ministrstva odzval z besedami, da občina enostranski odstop zavrača in da bo uporabila vsa pravna sredstva, da bi omenjena zemljišča obdržala.

Občina je v šestih letih v projekt lesno-predelovalnega centra vložila veliko dela, truda in denarja ter imela s tem veliko problemov, je dodal. Težave z investitorjem v center, ki svojih načrtov ni izpolnil, rešujejo na sodišču, delovanje prejšnjega župana Ruperta Goleta pri tej zadevi so preiskovali tudi kriminalisti.

"Kar naenkrat izgubiti to lastnino, dokler še niso rešeni sodni postopki, to seveda ni sprejemljivo," je še opozoril Kostelec. Župan je z namero ministrstva za obrambo na zadnji seji seznanil tudi občinske svetnike, so sporočili s šentrupertske občine.

Naložba težka okoli 800 tisočakov

Svetniki so se sicer na omenjeni seji med drugim seznanili tudi z dokumentom "identifikacije investicijskega projekta" za komunalno opremljanje obrtne cone Šentrupert, ki predvideva rekonstrukcijo ceste in obcestne infrastrukture od ceste Prelesje-Šentrupert mimo omenjene obrtne cone do novega mostu prek Bistrice.

Naložbo so ocenili na približno 800.000 evrov, pri čemer občina računa na nekaj manj kot 540.000 evrov podpore ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. Gradbena dela naj bi začeli prihodnje leto, so še sporočili iz občina.