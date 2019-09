Najkulturnejša šola je OŠ Boštanj. Foto: MMC RTV SLO

Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti s projektom Kulturna šola spodbuja osnovne šole k širjenju obšolske kulturne dejavnosti, da mladim po vsej Sloveniji omogočajo ustvarjalnost na različnih umetnostnih področjih in da šole postajo žarišče kulturnega dogajanja v lokalnem okolju, je za Radio Slovenija poročal Jože Žura.

Šole so pri tem vse bolj ustvarjalne in inovativne, saj razvijajo tudi sodobne umetnosti, zato je vsako leto težje izbrati najbolj kulturno šolo, je povedala pomočnica direktorja za program na javnem skladu za kulturne dejavnosti Urška Bittner Pipan.

"V letošnjem letu smo dobili 35 novih prijav, ki so vsako leto bolj kakovostne. Šole se trudijo, da bi ustregle standardom, ki jih razpišemo. Iščemo šole, kjer so učenci dejavni na različnih področjih kulture, kjer se mentorji izobražujejo, da sledijo trendom, ki so novi in se pojavljajo na kulturnih področjih," je pojasnila Bittner Pipanova.

In kako se šole povezujejo z različnimi kulturnimi ustanovami in umetniki. Letos so za najbolj kulturno šolo razglasili Osnovno šolo Boštanj iz občine Sevnica. Ravnateljica šole Vesna Vidic Jeraj je poudarila zavzetost učencev pri sodelovanju v različnih dejavnostih, ob tem pa učenci s kulturnim programom obogatijo številne prireditve v domačem okolju.

Vsako jesen razglasijo najbolj kulturno šolo. Lani je dobila ta naziv osnovna šola v Mokronogu, zato so bili na Dolenjskem letos gostitelji slavnostne razglasitve, ki je letos okronala OŠ Boštanj.