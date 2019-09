V Šentjerneju se obetajo nadomestne županske volitve. Foto: MMC RTV SLO/Larisa Daugul

Radko Luzar je za glavni razlog za odstop navedel zaplete ob prenovi občinske ceste v Dolenji Stari vasi, kjer sicer živi, ki je pri občanih naletela na mešane odzive. Med temi so organizirali dve civilni pobudi, nezadovoljstvo zaradi novega obvoza pa je po njegovih besedah vodilo celo do vandalizma, odstranjevanja cestnih ovir, groženj in podobno.

Dodal je, da vse to obsoja, in da mora, če hoče zadeve umiriti, odstopiti. V pojasnilu svetnikom je pristavil, da je prišel na občino, da bi nekaj naredil in ne da bi tratil čas.

Luzar, ki dolenjsko Občino Šentjernej vodi nepoklicno, sicer pa je podjetnik in lastnik šentjernejskega podjetja L-Tek Elektronika, je sicer za sredo popoldne sklical redno sejo šentjernejskih svetnikov, ki pa je potem, ko se ti niso mogli zediniti že glede dnevnega reda, niso nadaljevali.

Ob tem je ocenil, da v občinskem svetu očitno nima podpore in da nekateri želijo, da odide. Ker ima nasprotnike v občinskem svetu, celo med tistimi, ki so ga prepričevali za vnovično župansko kandidaturo, "nima smisla vztrajati", je poudaril.

Napovedal, da želi do svojega dokončnega odstopa, 19. decembra, končati prenos koncesije za opravljanje javne gospodarske službe zbiranja, odvajanja in čiščenja voda v občini na občinsko podjetje, v prehodnem obdobju pa bi rad dosegel tudi rebalans proračuna, ki je bil sicer na dnevnem redu sredine neuspele seje.