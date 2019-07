Cesta Planina–Sevnica poleg občin Sevnica in Šentjur povezuje kozjansko, obsoteljsko in posavsko območje. Foto: Srdjan Živulović/BoBo

Pregled skladnosti opravljenih del s tehničnimi zahtevami za varnost ceste so pri direkciji za infrastrukturo opravili v petek in že dovolili začasno omejeno uporabo ceste. Do končnega prevzema v trajno uporabo bo označena z oznako, da je odsek še v prevzemu. Taka označba bo ostala do pregleda komisije za pregled in prevzem obnovitvenih del na državnih cestah. Komisijo bo imenovala direkcija za infrastrukturo, končno dovoljenje pa mora izdati ministrstvo.

Cesta Planina–Sevnica poleg občin Sevnica in Šentjur povezuje kozjansko, obsoteljsko in posavsko območje, zadnji 1,7-kilometrski odsek pa je bil eden redkih preostalih makadamskih odsekov na slovenskih državnih cestah.

Obnova zamaknjena zaradi slabega vremena

Po podatkih direkcije za infrastrukturo je bilo tamkajšnje cestišče pred modernizacijo zelo ozko. Ker so ponekod nevarnost predstavljale strme brežine, s katerih se je krušilo kamenje, so v okviru projekta te zaščitili z namestitvijo težkih lovilnih in podajno lovilnih mrež ter gradnjo podpornih zidov. Za večjo pretočnost prometa so gradbena dela vključevala razširitev vozišča, izvedbo treh novih večjih prepustov in opornih zidov ob strugi potoka. Nad delom ceste so hkrati sanirali plaz.

Po prvotnih načrtih bi morali sicer prenovo končati novembra lani, zaradi slabega vremena, visokega snega, neugodnega terena in povečanega obsega del pa so morali rok gradnje podaljšati do 30. junija letos, so še pojasnili na direkciji.

Domačini so se za prenovo ceste med Sevnico in Planino, ki bi Posavje tesneje povezala s Štajersko, hkrati pa omogočila razvoj razvojno dokaj zapostavljenega območja ob njej, zavzemali vrsto let. Navedeno regionalno cesto so nato zadnja leta prenavljali po delih.