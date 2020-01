Čoln bodo potapljači uporabljali pri reševanju. Foto: Radio Slovenija/Jože Žura

Klub za podvodne aktivnosti iz Novega mesta je že 26. pripravil novoletni potop v reko Krko. Ob društvenih prostorih kluba se je zbralo skoraj 100 potapljačev iz vse Slovenije in njihovi kolegi iz sosednje Hrvaške. Hrvoje Kiš iz Karlovca je povedal, da nekaj njih pride vsako leto zaradi druženja, skupnega potopa in ohranjanja tradicije. Redni udeleženci so tudi potapljači iz Nove Gorice. Njihov predstavnik Andrej Šekli je povedal, da sta društvi skorajda pobrateni, da se z novomeškimi potapljači dobro razumejo in da tudi Dolenjci redno prihajajo k njim na božične potope.

V Krko se je potopilo 40 potapljačev. Foto: Radio Slovenija/Jože Žura

V zeleno dolenjsko lepotico se je danes potopilo 40 potapljačev, ki so ob tem imeli tudi priložnost preizkusa potapljaške opreme v zimskih razmerah. Potapljače so s splavom odpeljali do brvi čez Krko, nato pa so po nekaj 100 metrih potopa varno izplavali iz reke, ki je po besedah Marka Rupnika imela sedem stopinj Celzija, vidljivost je merila le dober meter, a kljub temu je bil potop osvežilen.

Pred samim potopom so opravili krst novega reševalnega čolna Kluba za podvodne aktivnosti iz Novega mesta. Predsednik društva Davorin Jordan je pojasnil, da gre za opremo v okviru Podvodne reševalne službe Slovenije. In če bo njihova enota aktivirana, bodo vzeli čoln in opremo ter izvedli premik na lokacijo reševanja.

Potapljači so se v slabi uri vrnili na brežino Krke. V prostorih društva so nadaljevali družabno srečanje, na katerem so izmenjali izkušnje z lanskih potopov in načrtovali skupne potope in ekološke akcije v novi sezoni.