"Veseli smo vsakršnega nadzora podjetja. Presenečeni pa smo bili nad odgovorom, ki ga je vaše ministrstvo posredovalo javnosti, in sicer, da inšpektor ni ugotovil nikakršnih nepravilnosti," pravijo občani. Foto: BoBo

Z ministrom za okolje in prostor Simonom Zajcem so se sestali v sredo in se dogovorili, da se "do razgrnitve rezultatov aktualne raziskave odpovemo izvajanju nadaljnjih ukrepov." V ponedeljek so namreč med drugim zagrozili z državljansko nepokorščino. Naslednji dan pa je ministrstvo v javnost posredovalo novico, da inšpektor ni ugotovil nikakršnih nepravilnosti, povezanih s z obdelavo odpadkov v podjetju Termit.

A Moravčani so prepričani, da inšpektor ni predhodno preveril, ali podjetje ravna v skladu z obstoječim okoljevarstvenim dovoljenjem, ugotovitve inšpektorata pa so "v popolnem nasprotju z dejstvi", ki so jih ministrstvu posredovali sami.

"Utrujeni smo od ponavljajočih se rutinskih inšpekcijskih nadzorov, ki služijo zgolj opravičevanju lastne neaktivnosti inšpektorata in zamegljujejo dejansko stanje, kot ga izkazujejo analize in raziskave na terenu ter opažanja prizadetih občanov Moravške doline. Občani Moravč so prizadeti od bolezni, ki so povzročene z visoko stopnjo onesnaženosti okolja, a se lahko vsaj tolažijo z dejstvom, da je s papirji vse v redu," so zapisali.

Zagotavljajo, da je konstruktivno sodelovanje z okoljskim ministrstvom pri reševanju problema Moravške doline v njihovem interesu. Podobno pričakujejo tudi od inšpektorata, ki "zaenkrat takšnega interesa ne izkazuje".

Nenapovedan nadzor

Na ministrstvo so sicer v četrtek povedali, da izredni nenapovedan inšpekcijski pregled v družbi Termit ni razkril nepravilnosti. Nadzorovali so sprejem tovornjaka, ki je pripeljal papirniški mulj, skladiščenje odpadkov ter mesta vgradnje gradbenih proizvodov, ki jih Termit proizvaja iz odpadkov, in predelava duroplastov.