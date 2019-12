Naselje Jelendol je bilo po ujmi nekaj časa odrezano od sveta. Foto: BoBo

Do zdaj je država za sanacijo na območju Čadovelj, Jelendola, Loma in Doline namenila 1,6 milijona evrov. Najmanj milijon evrov pa je zagotovila tržiška občina, ki je s tem skoraj polovico svojega letnega investicijskega potenciala namenila sanaciji. Narejeni so bili štirje popolnoma novi mostovi, ki so višji in širši, pet novih cestnih odsekov, vrsta prečnih pragov in zadrževalnikov naplavin, varne ograje in boljša električna ter telefonska napeljava.

"Jelendol in Dolina sta dobila drugačno podobo, predvsem pa se je v ljudi naselil optimizem, upanje, vera v sočloveka, v solidarnost," je izpostavil tržiški župan Borut Sajovic in spomnil, kako je 29. oktobra lani Tržiška Bistrica v zgolj treh urah narasla za 25-krat, s seboj pa odnesla mostove in cesto ter Jelendol odrezala od sveta. Ujma je prizadela okoli 150 ljudi v Jelendolu in Dolini, pa tudi nekaj sto ljudi v Čadovljah, na Slapu, v Lomu in Podljubelju.

"Obnova še ni končana. V prihodnjem letu nas čakajo še trije mostovi, ki so za silo prevozni, še nekaj asfaltnih odsekov in obilica vodarskih del," je napovedal Sajovic in dodal, da ima občina v proračunu za nadaljevanje sanacije namenjenih še milijon evrov. Dodatna sredstva je danes obljubil tudi minister za okolje Simon Zajc, ki računa, da bo država za to območje v prihodnjem letu namenila še 1,7 milijona evrov, da ob takih povišanih vodostajih ne bo več moglo priti do takšnega razdejanja, kot je lani.

Zajc je ob tej priložnosti povedal tudi, da je v sprejemanju zakonska sprememba, po kateri bo država na vodnem skladu imela ves čas rezerviranih nekaj milijonov evrov sredstev za interventne ukrepe za primere, kot je bil v Jelendolu, kjer so sicer lahko takoj začeli z intervencijskimi deli za vzpostavitev dostopnosti, saj so bila sredstva slučajno na voljo.

Z izvedenimi ureditvami je zadovoljna tudi večina krajanov, je izpostavil predsednik Krajevne skupnosti Jelendol – Dolina Stojan Štefe, ki pa je spomnil, da je bila sanacija zanje precej zahtevna, predvsem v smislu prevozov. "Dejansko smo bili odrezani od sveta, ampak so nam na pomoč priskočili gasilci, ki so s prevozi vsakemu omogočili, da je lahko prišel do Tržiča," je povedal Štefe in posebej izpostavil Jožeta Steinerja, ki je opravil za okoli 1300 kilometrov brezplačnih prevozov.

Na pomoč oškodovanim prebivalcem, ki so v ujmi izgubili veliko premoženja, so na pomoč priskočili tudi številni ljudje iz vseh koncev države. Zato sta ob današnji priložnosti Sajovic in Štefe znova izpostavila hvaležnost vsem, ki so pomagali. Danes se v Jelendolu po vseh izvedenih sanacijskih ukrepih počutijo že precej varne. "Mostovi so dvignjeni, oporni zidovi narejeni. Za varnost je bilo storjenega res veliko in lahko smo zadovoljni," je ocenil Štefe, a dodal, da bi si za še večjo varnost želeli predvsem prenove še dveh mostov, ki sta precej spodkopana in bi ju voda lahko odnesla.

Predstavniki tržiške občine so pred kratkim ob obisku gradbišča spregovorili tudi z direktorjem Direkcije RS za vode Tomažem Prohinarjem in mu predstavili predvsem problematiko, ki je vezana na vzdrževanje, sanacijo in obnove v hudournikih, kjer dela še vedno potekajo.

"Skupno stališče je, da po uspešnem letošnjem letu potrebujemo še eno leto ali dve, da bomo lahko zagotovili še večjo varnost in bodo pridobitve, ki so bile z velikimi sredstvi zgrajene letos tudi kos številnim neurjem v naslednjih letih, kajti če z vodarsko sanacijo ne nadaljujemo, grozi, da nam bo tisto, kar smo letos zgradili, naslednja stoletna voda spet odnesla," je izpostavil Sajovic.